По неписаным законам

Социальные предприниматели вынуждены работать в условиях отсутствия четкой правовой базы

Что мешает сегодня развитию социального предпринимательства в республике? Ответы на этот вопрос искали участники круглого стола, прошедшего 18 мая в Центре поддержки предпринимательства «Шондi». В обсуждении приняли участие представители региональной и федеральной общественных палат, а также предпринимательского сообщества.

Круглый стол собрали, чтобы получить предложения от предпринимателей для дальнейшего обращения в Общественную палату РФ с целью внесения их в проект закона, регулирующего деятельность социальных предпринимателей. Общественную палату России от нашей республики на круглом столе представляла Анна Чуракова. Кроме того, в разговоре принимала участие член Общественной палаты РФ, сопредседатель «Союза молодых предпринимателей» Ярославской области Елена Мильто.

– Решение социальных вопросов – это тема насколько печальная, настолько и интересная и потенциально богатая возможностями, – заметила Елена Мильто. – На базе Общественной палаты РФ нулевые чтения этого закона проходили в августе 2017 года. Тогда была почти кровавая бойня. Мы отстаивали интересы предпринимателей, а не госвласти, потому что то, что хочет минэконом и как он это понимает, это одно видение. А мы понимаем, что многие показатели, которые зашиваются в закон, – совсем не то, чего мы все ждем. Хотя нам обещали осенью 2017 года довести закон до ума, он не был принят. В феврале с трибуны Сочинского форума опять было сказано, что в течение двух недель закон будет принят, но его до сих пор нет.

Самую большую сложность порождает то, что по сей день нет четкого понятия, что такое социальное предпринимательство. Это в свою очередь создает препятствия в плане возможностей получения государственной поддержки. Поскольку социальная сфера достаточно широка, к социальному предпринимательству можно отнести всех представителей малого бизнеса.

– В законе много мер господдержки прописано, но мы вынуждены работать только с теми категориями предпринимателей, которые там оговорены, – рассказала руководитель исполнительной дирекции Общественной палаты РК Александра Афонина. – С остальными мы работаем, что называется, из-под полы, поскольку их деятельность для нашего региона социально значима. А когда отчитываемся, пытаемся из предложенных законом вариантов какую-то базу за уши притянуть. Таким образом, республика поддерживает ТОСы – региону их деятельность необходима. К тому же у нас есть, например, проблема управления многоквартирными домами. Почему бы эту деятельность не отнести к социальной на определенный промежуток времени? Но этого в законе нет. Мы бились за то, чтобы у региона была возможность выбирать те проблемы, которые для нас актуальны. Зачем мы все побежим детсады открывать, если в регионе такой проблемы нет, но есть масса других?

Кроме того, есть много разночтений в нормативно-правовой базе, которая касается деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В частности, органы госвласти регионального и муниципального уровня должны обеспечивать доступ к государственной поддержке и участию в президентских грантовых конкурсах негосударственному сектору, куда относятся и социально ориентированные НКО, и другие социальные предприниматели. Но судя по официальным показателям, негосударственный сектор куда-то уходит, в привилегированном положении остаются только СОНКО. По мнению участников круглого стола, надо пересмотреть пакет документов по социально ориентированным некоммерческим организациям и заменить понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» на «негосударственные организации».

–Когда принимали поправки в закон, кто как понимал, тот такое название и вводил, а сейчас это создает реальную путаницу, – пояснила Александра Афонина. – Например, в дорожной карте говорится об обеспечении доступа негосударственных организаций к оказанию социальных услуг, а в послании президента это звучит как доступ социально ориентированных организаций. Чтобы как-то помочь социальным предпринимателям, мы вынуждены всем говорить, чтобы они организовывали СОНКО. Если эти документы не отрегулировать, путаница будет продолжаться.

Несмотря на отсутствие закона, социальные предприниматели в регионах выкручиваются кто как может. Елена Мильто рассказала, что она много ездит по регионам, но такие учреждения, как Центр поддержки предпринимательства «Шондi», открытый в Коми, есть далеко не у всех. У них в Ярославской области такого нет. Но поскольку неизвестно, когда федеральный закон вступит в силу, в Ярославской области подготовили поправки к местному закону о субъектах малого и среднего предпринимательства, чтобы ввести понятие социального предпринимателя на региональном уровне. Так уже сделала Кострома, где неплохо эту нишу развивают.

– Мы так же, как в Костроме, намерены сделать, – рассказала Елена Мильто, – ведь процент желающих работать в социальном предпринимательстве растет. И при этом большинство из них даже не знают, что они социальные предприниматели, и никакой господдержки не получают. Еще совсем недавно у нас в Ярославле была большая нехватка мест в детских садах. Поняв, что построить сады они уже не успеют, власти начали выдавать субсидии на частные детсады по 600 тысяч рублей на каждый. И проблема решилась. Был у нас проект «Веселый войлок», в рамках которого безработные мамочки начали валять игрушки из войлока. Казалось бы, какая ерунда, а сегодня они благодаря господдержке хорошо развились, и теперь это успешно работающий бизнес. Еще одна социальная ниша, которую быстро освоили молодые предприниматели, – открытие хостелов. Ярославль – город туристический, а гостиниц не хватает, решить проблему удается за счет частных хостелов.

Помимо названных проблем в ходе круглого стола говорилось о необходимости прописать в законе возможность получения социальными предпринимателями помещения в аренду без конкурсной процедуры. Судя по выступлениям предпринимателей, сегодня эта проблема стоит довольно остро. Во-первых, конкурсная процедура предполагает, что на одно помещение могут претендовать несколько человек, и тот, кто предложит более выгодные условия, тот и выигрывает. И не факт, что это будет предприниматель, которому помещение нужно для открытия социально значимого заведения. Кроме того, нередки случаи, когда муниципалитет предлагает предпринимателю «убитое» помещение, в которое нужно еще вложить немалые деньги. Причем сделанный предпринимателем ремонт не гарантирует ему спокойной работы в этом помещении. Его вполне могут оттуда и попросить.

– В одной из версий проекта поправок предлагается великая вещь – изменение закона о защите конкуренции, – рассказала Александра Афонина. – Это фундаментальный закон, который менять никто не любит. Если поправки пройдут, социальные предприниматели получат право получить без конкурсной процедуры помещение в аренду. Во многих городах этого нет, потому что чиновники боятся рисковать, ссылаясь на конкурсную процедуру, за нарушение которой могут наказать. Эту поправку надо отстоять. Социальные предприниматели должны быть более защищены.

Галина ГАЕВА

Фото minobr.rkomi.ru