Аварий в системе ЖКХ стало меньше

Итоги отопительного сезона 2017-2018 и вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду в 2018-2019 годах обсудили на заседании правительства Республики Коми, которое провел на минувшей неделе глава региона Сергей Гапликов.

В осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов в Коми удалось добиться снижения аварийности в целом на 13 процентов в работе систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Мы добились повышения надежности работы ранее проблемного Воркутинского энергоузла. Но вместе с тем еще остаются проблемы. Наша с вами задача стремиться к максимальному сокращению числа аварий. Еще раз напоминаю: бесперебойность прохождения отопительного сезона, обеспечение населения самым необходимым – теплом, водой, электричеством – это наша с вами прямая обязанность, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Благодаря налаженному межведомственному взаимодействию удалось избежать серьезных сбоев в работе объектов ЖКХ, снизилось количество технологических инцидентов в системах жизне-обеспечения. По поручению главы региона проведена общереспубликанская тренировка, которая позволила повысить уровень подготовки руководящего состава и персонала.

Как сообщил заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов РК Константин Лазарев, отопительный период 2017-2018 годов на всей территории республики был начат без срывов в установленные сроки. По состоянию на 1 сентября 2017 года 100 процентов объектов социальной сферы было обеспечено услугами центрального отопления, на 15 сентября 2017 года – 100 процентов объектов жилищного фонда.

Вместе с тем, по данным министра, не все муниципальные образования обеспечили необходимый уровень подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Так, из 34 муниципальных образований Коми по результатам проверок Печорского управления Ростехнадзора паспорта готовности к отопительному периоду получили 28. Воркута, Инта, Емва, Троицко-Печорск, а также Прилузский и Удорский районы паспорта готовности не получили.

По итогам повторных проверок Ростехнадзора акты готовности выданы Удорскому району, Троицко-Печорску и Емве. Константин Лазарев подчеркнул, что оставшиеся без паспортов муниципалитеты – Воркута, Инта и Прилузский район – должны принять все меры для устранения замечаний Ростехнадзора и обеспечить получение паспортов готовности в этом году.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов сформирован проект комплексного плана мероприятий, обязательный к выполнению для всех муниципалитетов. Для снижения аварийности в работе систем коммунальной инфраструктуры региона необходимо заменить 10 процентов ветхих сетей, в том числе 34,6 км тепловых, 52,7 км водопроводных и 48,6 км канализационных сетей.

Одной из важнейших задач является обеспечение топливом объектов теплоснабжения. В соответствии с планом подготовки к началу отопительного периода необходимо создать запасы топлива, которые позволят обеспечить стабильное начало отопительного периода. В 2017 году АО «Интауголь» не сумело обеспечить поставку необходимых объемов угля, в результате возникли проблемы с обеспечением топливом пяти интинских котельных. Пришлось в срочном порядке закупать кузбасский уголь, который в два раза дороже интинского.

Для решения проблемы правительство Республики Коми экстренно провело заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, после чего администрации Инты на приобретение необходимых объемов угля для нужд ООО «Тепловая компания» из резервного фонда направлено 31,8 миллиона рублей. В результате с декабря 2017 года топливом котельные ООО «Тепловая компания» Инты обеспечиваются в штатном режиме.

Кроме того, в ходе отопительного периода ввиду неудовлетворительных расчетов АО «Коми тепловая компания» перед поставщиками мазута сложилась критическая ситуация с обеспечением топливом мазутных котельных в Прилузском, Сысольском, Корткеросском, Койгородском, Усть-Куломском и Удорском районах. В итоге котельные работали практически с колес.

Одним из основных факторов, осложняющих подготовку к отопительному сезону, остается задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 1 мая 2018 года она составила 7,7 миллиарда рублей. Это на 4,2 процента выше, чем в прошлом году. Больше половины (4,4 миллиарда рублей) составляет задолженность населения.

Самый низкий уровень собираемости платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги в Воркуте (57,4 процента), Инте (77,3 процента), Печоре (78,2 процента), Княжпогостском районе (78,2 процента).

– Из года в год мы только констатируем, что задолженность увеличивается, но не решаем проблему, – отметил Сергей Гапликов.

Руководитель региона подчеркнул, что незавидное лидерство Воркуты и Инты по задолженности вполне объяснимо: многие жители северных городов уже давно находятся в других регионах страны, но сохраняют жилье для получения «северных» выплат, жилищно-коммунальные услуги при этом не оплачивают. Сергей Гапликов предложил главам муниципалитетов вести исковую работу в суде с каждым должником, правительству поручил подготовить перечень конкретных мер для решения проблемы.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА из архива «Республики»