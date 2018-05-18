Юные сыктывкарские знатоки взяли европейское серебро

Серебряным и бронзовым призером Юношеского чемпионата Европы по интеллектуальным играм стала сыктывкарская команда Коми республиканского лицея при СГУ имени Питирима Сорокина «Ультиматим». Чемпионат проходил с 11 по 13 мая в белорусском городе Гомеле. В турнире участвовало более сорока команд из разных стран.

Как сообщил «Республике» тренер сыктывкарской команды Дмитрий Сивков, наши знатоки в разных играх европейского чемпионата заняли места со второго до пятого. В зачете «Командная своя игра» (КСИ) – 2 место, в «Брейн-ринге» – 3 место, в зачете «Большой экран» (медиаигра) – 4 место, в зачете «Что? Где? Когда?» – 5 место.

– В первый день состоялась шоу-игра «Кубок сборных»: пять команд – сборные Гомеля, Европы, России, Беларуси, Украины. В состав российской команды попали два сыктывкарских школьника – Владислав Материй и Никита Смирнов, – рассказал Дмитрий Сивков. – Но сборная была не сыгранная и не смогла вмешаться в борьбу за кубок, который в итоге достался Беларуси. Во второй день было сыграно 150 вопросов КСИ и 60 вопросов ЧГК – это настоящий марафон. Сказывалась усталость, к тому же порой не знали специфику заданий. Например, факты биографии ведущего игры Леонида Климовича или вопросы по принципу «этот день в истории» – про известные события 11 мая. В третий день играли тур ЧГК и брейн-ринг. В брейн попадали пять лучших команд по зачету кубка Европы. Мы уверенно вошли в пятерку лучших и обыграли питерскую команду «Варяги» и тюменцев из команды «Очки Егора Летова». Стали третьими.

В свободное время наши лицеисты погуляли по Гомелю. Город не больше Сыктывкара, но там уже все зеленеет и цветет.

– В Гомеле очень чисто, нет толчеи и потока машин, как в больших российских городах, люди доброжелательные, – отметил Дмитрий Сивков. – Игры проходили во Дворце молодежи, который примыкает к дворцово-парковому комплексу Румянцевых-Паскевичей.

Напомним, что в этом месяце команда уже стала серебряным призером школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?», финал которого прошел в Санкт-Петербурге.

Артур АРТЕЕВ