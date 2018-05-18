В Воркуте пройдет русский фестиваль

С 18 по 20 мая в Воркуте состоится I Республиканский фестиваль самодеятельного художественного творчества «Север России, гармонь и я», посвященный Году культуры в Республике Коми. Его участниками станут исполнители из городов и районов республики, а также гости из Кирова – ансамбль «Завалинка» и из Санкт-Петербурга – фольк-шоу «Ярмарка».

– Фестиваль проводится в республике впервые, но мы надеемся, что он станет традиционным, – отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. – Одна из его задач – выявить и поддержать новые дарования.

Форум русского народного творчества проводится в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры. Как сообщает пресс-служба регионального миннаца, трехдневная программа фестиваля включает выступления творческих коллективов в двух номинациях – инструментальное и вокальное исполнение.

Открылся фестиваль 18 мая в Воркутинском музыкальном колледже, а 19 мая пройдет концертное прослушивание певцов во Дворце культуры шахтеров. Коллективы также выступят в поселках Северный и Воргашор. 20 мая во Дворце культуры шахтеров фестиваль завершится гала-концертом участников.

Артур АРТЕЕВ