В Москве почтили память наших земляков

Московские «Землячество Коми», общества «Парма» и «Русь Печорская» совместно с Постоянным представительством Республики Коми при президенте РФ с 6 по 16 мая провели акцию «Неделя памяти». Ее цель – сохранение преемственности поколений и памяти о заслугах перед Родиной Героев Советского Союза, видных деятелей науки, культуры, государственных деятелей – уроженцев Республики Коми, проживавших в Москве.

– Традиционная акция «Неделя памяти» проходит уже девятый год, но каждый раз она получает особое звучание, – рассказала «Республике» и.о. председателя «Землячества Коми» Людмила Великорода. – В год двадцатилетия землячества почтить тех, кто создавал его, – наша обязанность. Все больше к акции мы привлекаем молодежь.

16 мая состоялось наиболее торжественное мероприятие «Недели памяти» – возложение цветов к захоронению Вячеслава Малышева в Кремлевской стене. Затем делегация направилась на Троекуровское кладбище, где находится могила первого председателя землячества Коми в Москве – Владимира Мельникова. Здесь же похоронен трагически погибший в августе 2014 года на Украине российский фотожурналист, уроженец Печоры Андрей Стенин. Он посмертно награжден орденом Мужества. На этом кладбище находится и могила уроженца Объячево – ученого, профессора, ветерана Великой Отечественной войны контр-адмирала в отставке Юлия Фомина. Он ушел из жизни в начале 2015 года.

На Троекуровском кладбище покоятся три Героя Советского Союза из Коми, проживавшие в Москве. Это Василий Кисляков, Георгий Тимушев и Макар Бабиков. Среди видных представителей науки, культуры, государственных деятелей – уроженцев республики на этом кладбище также захоронены Василий Пархачев (заслуженный экономист РСФСР, отличник просвещения СССР, председатель Совета партизан Карелии и Заполярья), Владимир Мельников (министр лесной промышленности СССР), генерал-лейтенант Борис Смыслов.

Участники «Недели памяти» узнали о судьбах ушедших земляков, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к могилам.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено московским «Землячеством Коми»