Ульяновская обитель – онлайн

В минувший четверг в Сыктывкаре прошла традиционная «Музейная ассамблея». Ее участникам, а это сотрудники районных и городских музеев республики, представили разработанный Национальным музеем Коми при помощи студентов СГУ имени Питирима Сорокина дизайн и рабочую версию мультимедийного проекта «Ульяновская обитель».

Благодаря этому проекту в скором времени любой посетитель музея сможет совершить виртуальное путешествие в знаменитый Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, узнать об истории и архитектуре обители. Музей предоставил материал для наполнения – экспонаты, тексты и фотографии, а техническую работу выполняют студенты института точных наук и информационных технологий, дизайн-проект – студенты института культуры и искусств.

В разделе «Карта» можно будет узнать информацию об объектах монастыря. В рубрике «История» – услышать воспоминания монахов, паломников, а также старожилов села Ульяново.

Работа над проектом продолжается. Его разместят на сайте Национального музея, а после он войдет в новую экспозицию отдела истории.

Артур АРТЕЕВ