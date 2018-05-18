На высокие музыкальные орбиты 

Студентка четвертого курса колледжа искусств Полина Шмелева победила в одном из самых сложных и престижных конкурсов в Московской государственной консерватории имени Чайковского на XII Всероссийском конкурсе по теории, истории музыки и композиции имени Холопова – для учащихся профессиональных образовательных учреждений.

В номинации «Теория музыки», выполнив сложнейшие задания сначала в первом туре – заочном, затем во втором туре – очном, в итоге она заняла второе место.

Полину сопровождала ее педагог, заслуженный работник культуры Коми, директор республиканского колледжа искусств Татьяна Колтакова. Задания для конкурсантов касались гармонии и композиции, участники также писали аналитический очерк о музыкальном произведении и музыкальный диктант. Студенты из Коми участвовали в конкурсе впервые.

Победа в столь престижном конкурсе свидетельствует о высоком образовательном уровне в колледже. Кстати, сама Татьяна Колтакова, подготовившая Полину, – выпускница Московской консерватории. С того времени, как она стала директором колледжа, количество дипломантов и лауреатов республиканского, всероссийского и международного уровня выросло в разы, равно как и количество проектов, в том числе и грантовых. Все это свидетельствует о высокой цели в плане музыкальных достижений воспитанников музыкально-образовательного учреждения, к которой также стремятся и преподаватели колледжа, выводящие студентов на новые музыкальные орбиты. В их числе также готовившая Полину к конкурсу заслуженный работник культуры России и Республики Коми Ирина Шишкина.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено Ольгой Мойсеевич