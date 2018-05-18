На страже национальной безопасности

Глава Коми Сергей Гапликов провел заседание Антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Коми. Оно состоялось на территории АО «Монди СЛПК». Выбор места проведения обусловлен стратегическим статусом крупнейшего в регионе промышленного объекта, отмечает пресс-служба главы региона.

– Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений укрепления национальной безопасности России, поскольку от ее состояния зависит непосредственно жизнь и здоровье граждан, сохранение окружающей среды, – подчеркнул Сергей Гапликов, напомнив, что 6 мая президент России Владимир Путин подписал указ №198 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

В ходе заседания участники обсудили эффективность мер, принимаемых по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса на территории Республики Коми. С докладами на эту тему выступили генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер, представители объектов ООО «Енисей» и ОАО «Комнедра». О результатах осуществления контрольно-надзорных полномочий проинформировал начальник Управления Росгвардии по Республике Коми Анатолий Линько.

Зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова доложила о дополнительных мерах, принимаемых для обеспечения безопасности детей в местах отдыха в период летней оздоровительной кампании. По итогам обсуждения этого вопроса поступило предложение от министра внутренних дел по Республике Коми создать рабочую группу из представителей регионального Минобр-науки, МВД, Росгвардии и МЧС. Ее цель – организация мероприятий по защищенности учреждений образования к новому учебному году.

Также на заседании был рассмотрен вопрос готовности сил и средств оперативного штаба в Республике Коми к ситуационному реагированию на террористические и иные угрозы в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Лина ПЕРОВА