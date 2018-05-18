Коми готова обеспечить пожарную безопасность в лесах

По состоянию на 16 мая лесные пожары на территории Республики Коми не зафиксированы. В то же время сход устойчивого снежного покрова в лесу наблюдается в Койгородском и Прилузском районах, что является признаком фактического наступления пожароопасного сезона на территориях. Готовность республики к пожароопасному периоду обсудили на заседании правительства региона под председательством главы РК Сергея Гапликова.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин, подготовка к пожаро-опасному сезону 2018 года осуществляется в соответствии с дорожной картой, утвержденной заместителем председателя правительства Коми, а также в соответствии с приказом минприроды республики. Проведенная работа позволила пройти состоявшуюся в марте текущего года проверку готовности минприроды к новому пожароопасному сезону. Федеральное агентство лесного хозяйства признало регион готовым обеспечивать пожарную безопасность в лесах в этом году.

Сформирован сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на 2018 год. Он согласован Рослесхозом и утвержден главой Коми. В соответствии с планом общая группировка сил и средств составляет 1584 человека и 598 единиц техники. Всего на мероприятия по охране лесов от пожаров на 2018 год запланировано 210 миллионов рублей (в 2017 году – 166,9 миллиона рублей). Из них 154 миллиона рублей – федеральные деньги, 56 миллионов выделяет республика. По сравнению с прошлым годом общий объем финансирования увеличен на 43 миллиона рублей. При этом удалось снизить нагрузку на региональный бюджет за счет привлечения дополнительных средств из федерального центра.

Как отметил директор ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» Александр Емельяненко, в этом году за счет дополнительных средств, поступивших на охрану лесов от пожаров от Рослесхоза, необходимый уровень авиационного патрулирования профинансирован в полном объеме. Заложены средства на привлечение авиации и для тушения лесных пожаров.

Кроме того, за счет дополнительного финансирования в 2018 году расширен численный состав республиканской лесопожарной службы.

В прошлом году на территории республики зарегистрировано 195 природных пожаров. Наибольшее количество зафиксировано в Инте, Печоре, Усинске, Троицко-Печорском, Княжпогостском и Ижемском районах.

– Чаще всего лесные пожары происходят в муниципалитетах с низким уровнем подготовки к летнему пожароопасному сезону. В прошлом году в их числе оказались Усть-Цилемский, Вуктыльский и Сосногорский районы, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС по Коми Константин Сухарев.

– Руководителям администраций районов, в которых степень подготовки к пожароопасному сезону ниже среднереспубликанского, в ближайшее время необходимо устранить выявленные замечания. Проанализируйте причины, источники возникновения пожаров, проверьте наличие необходимых водоемов. Проведите комплекс мероприятий в разрезе каждого муниципального образования и доложите мне об итогах работы, – обратился к главам администраций районов Сергей Гапликов.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото les.tver.ru