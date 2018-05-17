Больше 10 развлекательных площадок будут работать во время «Зеленого марафона»
Во время «Зеленого марафона «Бегущие сердца» от Сбербанка, который пройдет на Стефановской площади Сыктывкара 27 мая, будут работать больше 10 тематических развлекательных площадок от партнеров мероприятия.
Фитнес-центр «ЗДОРОВЬЕ» предложит горожанам поучаствовать в занятиях различными видами фитнеса под открытым небом.
Взвеситься на «умных» весах и измерить свой состав тела, а также получить рекомендации по выбору программы тренировок можно будет на площадке клуба «Грани фитнеса».
Медицинский центр «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ» порадует мастер-классами по гимнастике для детей и взрослых, а также бесплатно проведет кинезиотейпирование спортсменов (наложение специальных пластырей – тейпов — для профилактики травм).
Рядом развернется поляна с общительными, специально обученными для канис-терапии четвероногими членами семейного клуба «Дружок», контакт с которыми принесет массу положительных эмоций и детям, и взрослым.
Гостей праздника ждет увлекательное приключение в VR-очках от Мира виртуальной реальности, изготовление сувениров из лозы от Сыктывкарского лесного института, флеш-моб на прыгательных батутах от фитнес-клуба Pro Jamping, подвижные игры и анимация для детей и много-много других интересных развлечений.
Регистрация участников доступна уже сейчас на сайте greenmarathon.ru. Пройти ее можно будет и на месте, с 10.00. Старт забега запланирован на 12.00. Приходите!
Партнеры мероприятия: Медицинский центр «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ», фитнес-центр «ЗДОРОВЬЕ», Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, семейный клуб «Дружок», футбольная школа «Юниор», ООО «Спортпрофи», Сыктывкарский государственный университет, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми и другие.
При информационной поддержке ИА БНКоми, газет «Про Город Сыктывкар», «Источник новостей», «Комсомольская правда в Коми», «Республика», журнала о Республике Коми «РЕГИОН», ИА Комионлайн, портала «Первоисточник».
#зеленыймарафон #бегущиесердца #бежимСоСмыслом
текст и фото ПАО «Сбербанк»
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