Жить ради детских улыбок

В Сыктывкаре чествовали лучшие многодетные семьи

Премию в 100 тысяч рублей получила каждая из пяти многодетных семей, которые стали победителями регионального конкурса. 15 мая, в Международный день семьи, в администрации главы Республики Коми состоялось чествование семей-лауреатов.

Поддержка института семьи, материнства и детства является приоритетом социальной политики правительства Коми. В республике строятся новые и реконструируются имеющиеся здания больниц, школ, детских садов, большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей и подростков, реализуются меры социальной поддержки семей. Одна из форм признания многодетных семей – ежегодное поощрение пяти лучших многодетных семей премиями правительства Республики Коми. Ранее размер выплаты зависел от занятого семьей места. Первая премия составляла 50 тысяч рублей, вторые – 30 тысяч рублей, третьи премии – 20 тысяч рублей. С 2017 года по поручению главы Коми Сергея Гапликова размер выплаты для всех семей-лауреатов 100 тысяч рублей.

Победителей конкурса из 14 семей-претендентов отбирала специальная комиссия. В этом году лауреатами стали семьи Киселевых из Сыктывкара, Ткачевых из Усть-Вымского района, Зятюк из Княжпогостского района, Панюковых из Прилузского района и Савиных из Корткеросского района. В каждой из пяти семей воспитывается по трое детей, все ведут активный образ жизни.

На торжественной церемонии награждения глава Коми Сергей Гапликов назвал многодетных родителей героями, подчеркнув, как важен их ежедневный труд по воспитанию детей, по подготовке их к непростой взрослой жизни. Но все сложности сглаживает теплая атмосфера дружной семьи, улыбки детворы, ради которых стоит жить.

– Иметь большую, крепкую и дружную семью – огромное счастье. Дети – наше будущее, а семья – дом, где нас всегда ждут и готовы помочь в трудную минуту. Именно в семье формируется и готовится к самостоятельной жизни человек. Благодаря ей крепнет и развивается государство. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы семейные ценности и культура семейных отношений преобладали в обществе. Это важная стратегическая задача, которую глава государства Владимир Владимирович Путин озвучил в своем послании и при вступлении в должность избранного президента России, – отметил Сергей Гапликов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева пожелала победителям конкурса лучших многодетных семей беречь, уважать и ценить друг друга, гордиться своей семьей.

– Очень приятно, что среди победителей в этом зале есть руководители наших сельских поселений, депутаты. Оставайтесь примером для всех семей республики! – призвала Надежда Дорофеева.

Уполномоченный по правам ребенка в Коми Нелли Струтинская поделилась впечатлениями о самом конкурсном отборе. Она сказала, что представленные семьями материалы вызывали восторг у членов комиссии.

– Открываешь альбом с материалами – и сразу веет теплом, добром, взаимной любовью, – отметила Нелли Струтинская.

Участникам мероприятия был показан видеофильм о лучших семьях, и родители, и дети во всех них не замыкаются в своем домашнем мирке, а ведут активную общественную жизнь.

Семья Савиных из Корткеросского района, глава которой, Валерий, возглавляет администрацию сельского поселения Небдино, поддерживает все инициативы, касающиеся изучения коми языка и коми традиций. Супруги Савины стали инициаторами возрождения в селе Небдино Афанасьевской ярмарки, которая проводилась в селе почти два века назад.

В семье Зятюк из Княжпогостского района бережно хранят семейные традиции, с детства прививают детям любовь к труду и учат помогать тем, кто в этом нуждается. Сохранение семейных традиций является главным и для семьи Ткачевых из Усть-Вымского района. Семья Панюковых из Прилузского района – очень творческая ячейка общества, все вместе Панюковы получили более 200 наград за достижения в самых разных сферах общественной жизни, 15 из них – международного уровня. В семье Киселевых из Сыктывкара с особым трепетом относятся к своим корням. Папа, мама и дети не просто хорошо знают свою родословную – они также создали фамильный герб, придумали девиз и кодекс, который ревностно чтят. Также Киселевы принимают участие в экологических акциях «Чистый берег», «Зеленая Россия», всегда присоединяются к субботникам.

Во всех семьях – замечательные дети: спортсмены, волонтеры и просто отличники. Даже самые маленькие, глядя на успехи старших, тоже пытаются проявить себя – кто в музыке, кто в пении, кто в актерском мастерстве.

После церемонии награждения от имени лауреатов с ответным словом выступил глава семьи Савиных – Валерий. Он назвал вручение премии незабываемым событием в жизни каждой семьи.

– Такие мероприятия очень важны и нужны, Сергей Анатольевич, – обратился глава семейства к губернатору. – В период вашего срока работы мы надеемся, что население республики увеличится как минимум в два раза.

Лучшие семьи получили поздравления и ценные подарки также и от глав муниципалитетов, в которых проживают.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru