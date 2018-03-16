В Коми пройдет концерт русского короля рок-н-ролла

21 марта в Коми республиканской филармонии состоится концерт пианиста-виртуоза Дениса Мажукова – артиста, о таланте и мастерстве которого ходят легенды. Западные критики уже давно дали пианисту титул «российский король рок-н-ролла». В России он признан беспрецедентным виртуозом рок-н-ролльной игры на пианино.

Музыкант окончил эстрадно-джазовый факультет Музыкального училища имени Гнесиных, где его педагогом был известный русский пианист, джазист Даниил Крамер, который в 2016 году привозил Дениса Мажукова в Сыктывкар в рамках своего джазового абонемента. Так как «рок-н-ролльный» Мажуков несколько не вписывался в джазовую концепцию абонемента, Крамер придумал и дал тому концерту название нового жанра – «Jazz&Roll». С первого же глиссандо музыканта слушателям стало ясно, что за роялем находится настоящий виртуоз, да к тому же блестяще поющий на английском.

Администраторы филармонии в тот вечер с тревогой поглядывали на танцующих сидя зрителей, опасаясь за кресла, ведь удержаться от бешеной энергетики музыки было невозможно, а встать и танцевать, несмотря на призывы пианиста «не надо сдерживаться и стесняться», решились немногие. Хотя по «танцующим» плечам, головам и ногам было видно, что благодаря бьющей энергетике артиста и зажигательным хитам все разгорячены до предела.

21 марта Денис Мажуков и его BAND представляют свою новую программу «Время надежды – пространство любви». Впервые за свою многолетнюю карьеру музыкант обратится не только к классике американского рок-н-ролла, но и к творчеству своего отца – знаменитого советского композитора-песенника Алексея Мажукова. Впервые Денис Мажуков выстраивает половину концертной программы на русском языке, обращаясь к самому широкому кругу слушателей. Прозвучат такие безусловные хиты, как «Я жду тебя», «Все, что связано с тобой», «Здравствуй и прощай», «Время надежды», и многие другие композиции, авторами которых являются Евгений Хавтан (группа «Браво»), Алексей Блохин и сам Мажуков.

Марина ЩЕРБИНИНА