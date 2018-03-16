В Ижме выбрали семь новых чудес района

В Ижме подвели итоги традиционного конкурса, посвященного выявлению семи чудес района. С 2010 года раз в два года районный центр детского творчества проводит этот конкурс среди школьников для того, чтобы популяризировать, сохранять и развивать историческое и культурное наследие района. Среди «чудес» могут быть памятники истории и природы, архитектурные сооружения, а также незаурядные личности.

В этом году конкурс прошел в пятый раз. 13 марта члены жюри конкурса, в составе которого были председатель МОД «Изьватас» Николай Рочев, заместитель начальника районного управления образования Татьяна Артеева, директор Ижемского районного музея Екатерина Хозяинова, заведующий отделом Ижемской МБС Элида Сметанина и заместитель главреда газеты «Новый Север» Людмила Чудова, определили семь новых «локальных чудес» района.

В список чудес этого года вошли: Кузьма нырд – оберег деревни Вертеп, обетный крест «Скöт перна» в деревне Гам, трехэтажное здание в селе Мохча – Федул Вань керка, а также ижемский народный костюм, чикинский олень, великое переселение изьватас и игра детей оленеводов «Бабки». Все чудеса выбирали и представляли школьники.

В разные годы «чудесами» района становились деревянная колокольня, расположенная в деревне Мошъюга, мелодия песни «На берегах Печоры», Варварин родник, протекающий близ деревни Вертеп, кедровник в поселке Щельяюр, ижемская малица, дом из стеклянных бутылок в Ижме, четырехкратная олимпийская чемпионка – уроженка села Мохча Раиса Сметанина, чум из бересты, песенная традиция края, аварийная посадка Ту-154 в сентябре 2010 года и т.д. Некоторые из «чудес света» со временем становятся туристическими объектами.

В рамках конкурса на средства гранта благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко был издан сборник «Чудеса Ижемской земли». Часть его тиража по условиям гранта передана во все образовательные учреждения и библиотеки района, а также участникам конкурса.

Артур АРТЕЕВ