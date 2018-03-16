Поэзия на сцене филармонии

20 марта на сцене Коми республиканской филармонии впервые пройдет музыкально-поэтический вечер «Любовь, не знающая преград».

В канун Всемирного дня поэзии участницы вечера представят женский взгляд на любовь. Прозвучат стихи поэтов на русском и коми языках. Среди авторов Сергей Есенин, Владимир Тимин и Серафим Попов, Владимир Попов и Алексей Моисеенко.

Свои произведения прочитает Надежда Мирошниченко. Также стихи прозвучат в исполнении мастеров художественного слова Татьяны Минченко, Татьяны Аверьяновой, Марины Каневой и Анастасии Калмыковой.

Солистка филармонии Виктория Пыстина представит песенную форму поэтического текста. Музыкальные произведения и сопровождение поэтических произведений прозвучат в исполнении ансамбля инструментальной музыки «Вдохновение», эстрадно-джазового ансамбля филармонии и пианиста Ивана Исупова.

Артур АРТЕЕВ