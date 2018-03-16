Одна ферма за шесть

В Прилузском районе построили современный животноводческий комплекс

Молочных ферм такого масштаба в Коми не открывали уже три десятка лет. В новом агрогородке в Гуляшоре должны разместиться 1200 коров и 300 телят, в ближайших планах – строительство двух телятников на 500 голов каждый.

Прилузское сельхозпредприятие «Южное» – одно из крупнейших в Коми. Шестая часть молока, производимого в республике, выходит именно с его ферм. Несколько лет назад здесь разработали грандиозный по меркам региона проект обновления и расширения производства: взялись создать в поселке Гуляшор ферму на 1200 голов дойного стада. Таких больших в Коми не строилось со времен СССР. И за последние три года в поселке появился современный комплекс с таким уровнем благоустройства и автоматизации производства, о котором в советские времена и не мечтали.

– В 2016 году закончили первый этап – построили коровник на 480 мест, доильный зал и подсобные помещения – насосную станцию и санпропускник. Сейчас ввели в строй еще один коровник на 480 мест и родильное отделение на 240 коров и 300 телят, – рассказала генеральный директор ООО «Южное» Галина Чащина. – Теперь у нас здесь поголовье – 2500 штук, из них дойных коров – 650, но к новому году станет больше – нетели перейдут в разряд дойных.

Всего количество дойных буренок на ферме в Гуляшоре должно достичь 1200. Стадо увеличивают за счет покупки племенного скота, кроме того, рассчитывают, что оно быстро прирастет за счет телят, которые родятся здесь. За последние полгода привезли 330 коров, в том числе 145 голштино-фризской породы из Венгрии. Совсем недавно в Гуляшор прибыла очередная партия буренок черно-пестрой породы из Нижнего Новгорода – 60 голов.

Венгерские голштинки уже начали доиться, по словам Галины Чащиной, дают по 20-30 литров молока в сутки, для первотелок это очень хороший показатель. В построенном в 2016 году коровнике нижегородские и венгерские буренки находятся в стойлах напротив друг друга, так что сразу видна разница в породах: черно-пестрые уступают голштино-фризским в размерах. Зато нижегородские, по мнению экс-министра сельского хозяйства Коми, а ныне исполнительного директора АО «Агрокомплекс» Сергея Чечеткина, в кормах куда более неприхотливы, и адаптироваться в этих краях им проще.

14 марта в Гуляшоре официально ввели в строй второй коровник на 480 голов и родильное отделение. Заселяться эти помещения будут примерно через две-три недели, когда сильные морозы окончательно уйдут. В день церемонии открытия практически по всей Коми бушевала пурга, а здесь, на самом юге республики, неожиданно было тепло и солнечно, что восприняли как хороший знак.

Обычно на церемониях открытия сельхозобъектов выступают местные самодеятельные ансамбли, но тут поздравить гуляшорцев со знаменательным событием нежданно решили старшие представители украинской национально-культурной автономии в Коми, приехавшие почти за 300 километров из Сыктывкара. Так что вместо традиционных коми костюмов интерьер фермы оживляли вышиванки, а по пустующему пока коровнику разносились украинские песни.

– Хорошая акустика, почему бы не петь. Коровы, наверное, тоже будут петь, зайдя в такое здание, – заметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев, когда концерт завершился.

Сергей Чечеткин в ответ пошутил, что надеется, что здесь всегда персонал будет петь от счастья, а не коровы от голода.

Анатолий Князев поделился с присутствующими, что буквально накануне прилетел из Краснодарского края, где проходил агрофорум под руководством президента России, на котором обсуждалось, чего удалось достичь за последние годы и что еще нужно сделать. Сейчас в стране не хватает примерно 30 процентов сырого молока от потребности, нужно прибавить еще примерно семь миллионов тонн. А Коми пока снабжает себя молоком только на 25 процентов.

– С учетом этого можно считать, что наш проект в Гуляшоре – правильный путь. Для центральной зоны, юга России это проект огромный, а для нас – мегапроект. Для нас ферма на 200 голов дойного стада – крупная, а здесь, считайте, сразу шесть таких ферм, – отметил министр. – Любая стройка дается нелегко, много нервов, много пота. Но здесь мы не только смогли реализовать задуманное, но и сделали это раньше сроков, не за три года, а за два года и три месяца. Еще не все завершено на этой площадке, нам предстоит строительство дороги на эту ферму, которое обойдется примерно в 50 миллионов рублей. Но мы эту дорогу включили в программу строительства дорог через Минсельхоз России, в этом году должны отработать. И эта ферма должна стать эталоном для всех нас, потому что здесь самое современное оборудование нетто, что в России, в мире.

Попутно Анатолий Князев призвал аграриев в течение ближайших пяти лет активно строить фермы, пока поезд государственных субсидий не ушел к более предприимчивым аграриям в других регионах. Всего, по его подсчетам, чтобы Коми смогла обеспечивать себя молоком, нужно построить еще с десяток таких ферм, как эта. Тем более что сейчас приличное федеральное субсидирование можно получить, если строишь объект, рассчитанный на поголовье больше тысячи. Но в реальности таких крупных ферм, скорее всего, будет немного, уже есть желающие сделать подобные в Прилузском и Сысольском районах, но на территориях, отдаленных от больших городов. Целесообразнее строить фермы скромнее – от 50 до 200 голов, в основном для нужд местного населения, ведь молоко в свежем виде далеко не увезешь. «Южное» имеет свой завод, где перерабатывает молоко, но с увеличением дойного стада будет поставлять сырье на Сыктывкарский молочный завод, который пока не загружен полностью.

Заместитель руководителя администрации района Александр Бойко порадовался, что в последнее время в Прилузье все больше «обновок»: буквально накануне в Кыддзявидзе открыли пеллетный цех, а сегодня уже новую ферму в Гуляшоре. После чего весьма горячо благодарил правительство Коми и профильных министров за поддержку.

Галина Чащина, поблагодарив и правительство, и Анатолия Князева с Сергеем Чечеткиным лично, и банк за выгодный кредит, без которого бы эта стройка не состоялась, особо похвалила подрядчиков – строительную фирму «Приор». Во-первых, за ответственность и качество работы, во-вторых, за то, что нашли технологическое решение, позволившее сэкономить 41 миллион рублей. Изначально сметная стоимость нового комплекса составляла 567 миллионов рублей. А в итоге обошлось все в 526 миллионов.

Всю «начинку» для коровника и родильного отделения поставила шведская фирма «Де Лаваль», которая производит оборудование для автоматизации доения, кормораздачи и прочее, что необходимо для работы молочных ферм. Ее представитель в Волго-Вятском округе и Республике Коми Владимир Широких провел для гостей экскурсию по новым объектам, подробно объясняя, что и для чего нужно, включая резиновые коврики – постели для коров. Они должны быть определенной конфигурации, плотности и жесткости. Гарантийный срок службы такой подстилки – семь лет. Владимир Широких показал домики для новорожденных телят, роботов-нянь, которые будут их поить, оборудование для заморозки молозива впрок, поилки для коров-мам, автоматические массажные щетки для них же и многое другое.

Затем экскурсия переместилась на «карусель». Так называется оборудование в доильном зале, сделанное по образу и подобию этого аттракциона. Технологическая система здесь такова, что корова доится во время катания по кругу: заходит на «карусель», доярка подсоединяет ее к аппарату, примерно за 10 минут или чуть дольше, если буренка тугодойная, она проезжает круг, другая доярка-оператор отключает аппарат, и корова отправляется в стойло, а загонщик выводит на дойку другую. Одновременно на «карусели» в Гуляшоре могут находиться 40 коров, за час она делает пять-шесть кругов. За это время таким образом можно подоить 240 коров, причем нужны всего три человека. По словам Галины Чащиной, зарплата доярок здесь составляет порядка 50 тысяч рублей.

Прямо с «карусели» молоко поступает на охлаждение, а потом его увозят на переработку. Все устроено так, что напрямую с молоком сотрудники не контактируют, так что человеческий фактор, из-за которого в емкость с продукцией может попасть что-то постороннее и вредоносное, фактически исключен.

– Сейчас у нас в планах еще один этап – строительство двух телятников на 500 голов каждый. Потому что если коровники современные, а телятники старые – это уже технологическое несовершенство, – рассказала гендиректор предприятия. – Проект телятников у нас уже готов, сдаем на госэкспертизу. Планируем завершить наш проект в 2021 году, к столетию республики.

Анна ПОТЕХИНА

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