Новый вокзал к столетию республики

В апреле в Сосногорске завершится строительство долгожданного бассейна, а к столетию республики в 2021 году в городе распахнет двери новый железнодорожный вокзал. В среду глава Коми Сергей Гапликов вместе с начальником Северной железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» Валерием Танаевым открыли закладной камень, символизирующий начало строительства вокзала. Далее глава региона проинспектировал работу по завершению строительства бассейна.

С социальной начинкой

Деревянное здание железнодорожного вокзала в Сосногорске, эксплуатирующееся более семидесяти лет, давно уже не отвечает современным требованиям: в нем нет условий для ожидания и отдыха пассажиров, не проведены водоснабжение и канализация. Одним словом, нового здания сосногорцы ждали давно. Поэтому, невзирая на погоду, а в день закладки камня и на юге, и на севере республики шел мокрый снег, на перроне помимо официальных лиц собралось немало и простых граждан, желающих стать свидетелями события. После того как Сергей Гапликов и Валерий Танаев скинули покрывало с камня, начальник СЖД рассказал журналистам о том, каким будет новый вокзал.

Новое здание построят по новым BIM-технологиям (модульным). В соответствии с проектом здание будет одноэтажным, но не маленьким – чуть менее тысячи квадратных метров. В нем, как и на любом современном железнодорожном вокзале, будут действовать камера хранения, пункты социальной структуры: санитарно-бытовые помещения для пассажиров, комната матери и ребенка со своим санузлом, постирочной, игровой зоной. Будет обустроен зал ожидания для одномоментного пребывания 50 пассажиров, буфет, оборудовано современное табло с расписанием поездов, системой навигации.

Проектные решения выполнены с учетом необходимости обеспечения доступности пассажирских зон для маломобильных категорий пассажиров. Валерий Танаев не исключает, что будут открыты и административные окна, в частности – пункт одного окна, где человек может заменить паспорт, обменять билеты.

Проектом предусматривается благоустройство территории с организацией стоянки автомобилей и привокзальной площади, для чего, по словам начальника СЖД, будет снесено старое здание почты. Начало строительных работ запланировано на 2019 год. Завершение – на 2021 год, но в связи с большой значимостью объекта прорабатываются возможности строительства в течение 2019 года. На период возведения нового вокзала предусмотрено уже установленное на перроне модульное здание. Строительство вокзала оценивается в 270 миллионов рублей.

– Мы видим огромные перспективы, в частности и для Сосногорска, в проекте развития на полигоне Северной железной дороги проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода (СШХ), – отметил Валерий Танаев. – Под это сегодня выстраивается вся наша инвестиционная программа. Должен заметить, что если в прошлом году для Сосногорска инвестиционная программа составила 740 миллионов рублей, то в этом году 1,5 миллиарда.

– Чувствуете? Это не я сказал, это вам начальник СЖД сказал, – подхватил тему Сергей Гапликов. – Давно исторически было заложено соединение Северной железной дороги и Уральской железной дороги. Это не только развитие в целом северных территорий, но и перспектива увеличения грузопотока, связанного с освоением Арктики. Те проекты, которые мы задумали, без этой совмещенной дороги, без развития этой транспортной магистрали невозможны. Глобальный проект, который, мы надеемся, будет решен, откроет и другие возможности для Сосногорска.

Северный широтный ход

По словам главы, предполагается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Свердловскую и Северную железные дороги по станции Обская. В результате его реализации на Северную железную дорогу ожидается в перспективе поступление до 23,1 миллиона тонн грузов. Это увеличит загрузку не только прилегающего направления СЖД Чум – Котлас – Коноша, но и направления дальнейшего транзита через стык Кошта в сторону Бабаево, Волхостроя и далее в порт Усть-Луга на экспорт. При этом эксплуатация СШХ автоматически приведет к увеличению загрузки и интенсивности работы железнодорожной станции Сосногорск, как своего рода перекрестка, и как следствие – к увеличению рабочих мест.

В рамках реализации проекта на Северной железной дороге планируется широкомасштабная модернизация инфраструктуры на участке Чум – Лабытнанги, в районе Котласского железнодорожного узла. В том числе строительство 238,6 километра вторых путей, реконструкция и развитие восьми станций с удлинением приемо-отправочных путей, строительство второго мостового перехода через Северную Двину в районе Котласского узла, переустройство шести мостов, реконструкция земляного полотна на вечномерзлых грунтах.

– Мы выстроили дорожную карту, учтены все вопросы, которые мы обговаривали, они являются крайне важными, – отметил Сергей Гапликов.

После церемонии открытия камня Сергей Гапликов от имени правительства республики и начальник Северной железной дороги заключили соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы. Документ является стратегическим для региона и компании.

В соглашении отражены вопросы, решение которых зависит как от Республики Коми, так и от филиалов холдинга «РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018-2022 годы.

В соглашении были отражены намерения сторон решать вопросы по осуществлению пассажирских перевозок, как дальнего следования, так и в пригородном железнодорожном сообщении, определять субсидии компаниям-перевозчикам и т.д.

Строительство бассейна завершится к апрелю

Судя по всему, это не первоапрельская шутка. Сроки завершения строительных работ хоть и сдвинулись на начало апреля, но, судя по сегодняшнему состоянию здания, стали вполне реальными. Тем не менее спортивному объекту предстоит еще пройти государственную экспертизу, процедуру пусконаладочных работ. Также впереди благоустройство прилегающей территории.

Пройдясь по объекту и подробно ознакомившись с ним, Сергей Гапликов поручил завершить благоустройство к 1 июня.

Генеральный директор компании «Промресурс-М» Дмитрий Толстов сообщил, что сегодня все строительные работы завершены на 75 процентов, а отделочные – на 85. Задержка со строительством произошла из-за завода-изготовителя кровли. Стройку, по словам гендиректора, планируется завершить к 10 апреля, а благоустраивать территорию начнут сразу после схода снега.

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Сергей Двуреченский подчеркнул, что строительный объект находится в высокой степени готовности, а неточности в проекте к серьезному удорожанию не привели.

Сегодня в бассейне достраивается чаша, заканчиваются отделочные работы и монтаж вентиляции. С ближайшие дни будет установлено оборудование для очистки воды.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Марии ШУМЕЙКО, БНК