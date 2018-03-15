В Коми сторонники «Единой России» обсудили предстоящие выборы и новые партпроекты

В Республике Коми прошел региональный видеофорум координационного совета сторонников партии «Единая Россия» с муниципалитетами. В сыктывкарском штабе в мероприятии приняли участие председатель совета сторонников, первый зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева, ее заместитель по совету Дмитрий Беляев, первый замруководителя регионального исполкома партии Захар Волокитин. Главная задача Форума – не только обозначить задачи на предстоящий период, но получить обратную связь с мест.

Как отметила руководитель Совета сторонников Валентина Жиделева, важная задача в преддверии главных выборов страны – максимальное вовлечение граждан в избирательный процесс и контроль за его легитимностью и прозрачностью.

Она призвала сторонников активнее участвовать в проектах и общественно-значимых мероприятиях городов и районов, обсуждении местных проблем и внесении предложений по их решению.

Дмитрий Беляев добавил, что сторонники реализуют проект дискуссионных клубов, который позволяет объединить представителей разных взглядов на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов.

Еще один проект, которому сторонники хотят придать статус регионального, будет посвящен безопасности детей в интернете. Эта тема получила свое развитие после одного из заседаний дискуссионного клуба.

— Здесь речь не идет о создании какого-то контрольного органа, который будет заслушивать органы власти. Главная цель – под разным углом посмотреть на ситуацию и сделать так, чтобы часть проблем не ускользала из поля зрения органов власти. Приложив совместные усилия, думаю, что мы выработаем инструменты не влияния на ситуацию, а помощи органам власти для улучшения ситуации, — сказал Дмитрий Беляев.

Также в рамках заседания коллеги обсудили новый проект «Связь поколении», направленный на культурное и патриотическое воспитание молодого поколения. Грантовая программа будет реализована совместно с региональным Советом ветеранов.

Местные советы сторонников выразили готовность в реализации новых инициатив и участия в региональных проектах.