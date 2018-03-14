Ценные подарки за лучшее селфи на выборах

В Коми активных избирателей ждут сюрпризы от организаторов акции «Я выбираю!»

Конституция России, фирменная футболка и фирменная обложка на паспорт – такие подарки получат 18 марта впервые голосующие молодые люди. Кроме того, в рамках акции «Я выбираю!» предусмотрены ценные подарки для победителей конкурса фотографий «Селфи на выборах».

Напомним, стартовавшая 26 февраля акция «Я выбираю!» инициирована региональным отделением Российского союза молодежи. Ее цель – привлечь внимание жителей Коми к выборному процессу. По задумке организаторов в день выборов президента страны каждый избиратель, подав голос за избранного кандидата, получит приятный бонус в виде подарка от одного из партнеров акции. А партнерами уже изъявили желание стать такие крупные компании, как сеть аптек «Будь здоров», «Комиавиатранс», фирменные магазины СЛВЗ, «Дары Севера», «Матö», ведущие театры Сыктывкара и Республики Коми, а также большинство спортивных и культурных учреждений во всех районах республики. Поэтому у многих избирателей в этот день появятся абонементы в спортзал, билеты в кино или театр, молодежь сможет бесплатно сходить на дискотеку, в бассейн или на каток.

После того как избиратели опустят в урну свой бюллетень, а также проголосуют за один из трех предложенных проектов благо-устройства своего муниципалитета, они смогут стать участниками акции «Я выбираю!» и принять участие в конкурсе «Селфи на выборах». В призовом фонде конкурса – смартфоны, телевизоры и бытовая техника.

Для участия в конкурсе нужно сфотографироваться с логотипом конкурса, размещенным на специальной табличке около пункта голосования за проект благоустройства. Фотографироваться можно в одиночку или в компании. Чем больше фотографий выложит участник, тем больше его шансы на получение приза. Например, пара может сфотографироваться и вместе, и порознь и выложить все три фотографии. При этом в каждой номинации может победить только одно фото от одного участника.

Сделанные на выборах фотографии необходимо выложить 18-19 марта на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом фотоконкурса «Селфикоми2018». Чтобы было время набрать больше лайков, лучше сделать это раньше. Отслеживать результаты конкурса можно на официальной странице конкурса в Instagram: selfy_komi.

Голосование 18 марта за один из трех проектов благоустройства общественной территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Пункты голосования сформированы согласно постановлениям администраций муниципальных образований.

Галина ГАЕВА