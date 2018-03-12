На лямпах – к Олимпиаде

Фестиваль в Большелуге собрал более семисот лыжников

Ежегодно в начале марта в корткеросском селе Большелуг проходит традиционный лыжный фестиваль «Лямпиада». В минувшую субботу гонки на лямпах – национальных охотничьих коми лыжах – состоялись здесь уже в двенадцатый раз. Праздник собрал более семи сотен участников – лыжников из Корткеросского, Удорского, Ижемского, Троицко-Печорского районов, Сыктывкара и Ухты. А общее число гостей превысило три тысячи человек.

Чести поднять флаги России и Республики Коми были удостоены постоянный участник фестиваля Сергей Шарапов и самая юная участница лыжных гонок трехлетняя Амина Селькова из Большелуга. Каждую команду хозяева праздника одарили пирогом, затем на сцену были приглашены VIP-гости фестиваля. Сенатор от Коми Валерий Марков отметил, что «Лямпиада» – важное событие, к которому сельчане готовятся весь год. Заместитель председателя правительства Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов подчеркнул, что этот фестиваль должен стать одной из самых важных традиций республики. Он выразил надежду, что бег на лямпах когда-нибудь войдет в число олимпийских видов спорта и Коми будет лидировать в нем. Вице-спикер Госсовета республики Владимир Косов напомнил о том, что лыжный фестиваль – это еще и праздник здоровья.

– Я сам врач и говорю, что самое важное в жизни – это здоровье, – добавил он. – И пусть не у каждого будет победа, но у каждого прибавится несколько лет жизни.

Министр национальной политики республики Галина Габушева также поздравила участников фестиваля и вручила за активное участие в общественной жизни коми народа благодарственные письма педагогам школы села Большелуг Любови Мишариной и Анжеле Никифировой.

Первыми на трассу вышли лыжники младшей возрастной группы. Некоторым из них преодолеть нужные 250 метров помогали родители, которые шли рядом и держали малышей за руку. Затем старты на двух площадках следовали один за другим. Лыжники бежали по берегу и льду реки. Отдельный забег прошел среди представителей национально-культурных объединений. Победителем здесь стал ижемец Александр Канев. Второе и третье места завоевали МОД «Коми войтыр» и НКА белорусов. Четвертое место занял представитель грузинской автономии Димитрий Робакидзе. На лыжи встали и некоторые журналисты Гильдии межэтнической журналистики, которые приехали в Коми из разных регионов страны.

В полдень начались старты бегунов на лямпах. Для них провели обряд проводов охотников, опоясали красными поясами-оберегами и поднесли ковшик с квасом.

Пожалуй, самым колоритным участником фестиваля можно было назвать сыктывкарца Сергея Шарапова. Ветеран «Лямпиады», он уже в шестой раз участвует в гонках, и с каждым годом его охотничий наряд и снаряжение становятся все живописнее.

– Я охочусь с семнадцати лет, – рассказал Сергей Шарапов. – Все эти волчьи и медвежьи клыки и когти на обереге-ожерелье – мои трофеи, и каждый напоминает об удачной охоте. Охотничий костюм я сшил самостоятельно. Увидел образец в отделе этнографии Национального музея. А вот ружье, нож и топор – это деревянные макеты. Лямпы и койбедь я расписываю узорами. Уже изготовил более десяти пар таких расписных лямп. В этом году на фестиваль впервые приехал мой сын.

У некоторых охотников широкие лыжи ручной работы были подклеены оленьим или лосиным камусом. Эти лямпы с мехом называются лызи. Новинкой фестиваля стало то, что участники забега на лямпах впервые смогли официально получить спортивные разряды. Завершилась «Лямпиада» церемонией награждения участников, показавших лучшие результаты в разных номинациях. Обладатели призовых мест получили ценные подарки, среди которых – спортивный инвентарь, бытовая техника, лыжи, скейты и теплицы.

Пока спортсмены-лямпийцы соревновались, на сцене фестиваля выступали творческие коллективы района. Около чума Зинаиды Вокуевой из ижемского села Сизябск стояла очередь желающих заглянуть под нюк оленеводческого «дома». Хозяйка чума угощала гостей горячим бульоном из оленины и оленьим мясом. Гости праздника могли посетить школьный музей, где его хранительница Ольга Мишарина рассказывала об истории села. Для детей проводились разнообразные конкурсы и состязания, взрослые могли купить сувениры местных мастеров. На полянке перед школой была организована охотничья стоянка «Чӧс туй» («Охотничий путик») с трофеями и снаряжением: коллекцией капканов, ловушек и силков, а также чучелами лесных обитателей. Хозяин площадки Михаил Ивашов сварил уху из речной рыбы и угощал гостей этим блюдом.

Впервые на фестивале была устроена площадка Управления противопожарной службы и гражданской защиты. В рамках акции «Будь готов!», приуроченной к Всемирному дню гражданской обороны, спасатели организовали демонстрацию своего пожарного оборудования. Участники и гости фестиваля могли примерить боевую одежду пожарного, посидеть за рулем пожарного автомобиля и научиться пользоваться огнетушителем.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА