Мандат Нины Нестеровой передадут Александру Пономареву

Региональный политсовет партии «Единая Россия» определился с судьбой депутатского мандата, который стал вакантным после скоропостижной кончины председателя комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Нины Нестеровой. Мандат передан генеральному директору АО «Комиавиатранс» Александру Пономареву.

Как сообщили «Республике» в региональном политсовете «Единой России», первоначально рассматривалась кандидатура начальника отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Филиала ФБУ «Рослесозащита» Александра Ермолина, следовавшего по партийному списку за Ниной Нестеровой. Однако он дал самоотвод и написал соответствующее заявление. Неделю спустя, 5 марта, на очередном заседании политсовета была предложена кандидатура Александра Пономарева, который получил единогласную поддержку однопартийцев. На прошлых выборах депутатов Госсовета он шел вторым в списке по Лесозаводской территориальной группе. Парламентскую деятельность Александр Пономарев будет совмещать с основной работой, то есть станет депутатом на неосвобожденной основе.

Обсуждались региональным политсоветом и кандидатуры на пост председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, который занимала Нина Нестерова. На него претендуют три единоросса: Леонид Вокуев, Сергей Артеев и Геннадий Горбачев. Этот вопрос рассматривался еще в 20-х числах февраля. Сейчас документы кандидатов отправлены на согласование в руководящие органы партии. После того как придет решение из Москвы, фракции «Единой России» в Госсовете предстоит избрать нового председателя комитета.

Галина ВЛАДИС