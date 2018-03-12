Бонусы за избирательную активность

В Коми набирает обороты акция «Я выбираю!», инициированная региональным отделением Российского союза молодежи.

Цель акции, стартовавшей 26 февраля, – привлечь внимание жителей республики к выборному процессу. По задумке организаторов в день выборов президента страны – 18 марта – каждый избиратель, отдав голос за избранного кандидата, получит приятный бонус в виде подарка от одного из партнеров акции. Ведь выборы – это праздник, а праздник не может быть без подарков. Поэтому у многих в этот день появятся абонементы в спортзал, билеты в кино или театр, молодежь сможет бесплатно сходить на дискотеку, в бассейн или на каток.

В первые дни марта свое участие в проекте подтвердили такие крупные компании, как сеть аптек «Будь здоров», «Ригла», «Коми-авиатранс», фирменные магазины СЛВЗ, «Дары Севера», «Матö» и многие другие.

В минувшие выходные ряды партнеров акции пополнили ведущие театры Сыктывкара и Республики Коми, а также большинство спортивных и культурных учреждений во всех районах республики.

Галина ГАЕВА