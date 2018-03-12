Андрей Кораблев: «Почему важно участвовать в выборах»

Деятели культуры, спорта, медицины, образования Коми рассказали «Республике», почему они сбираются прийти на выборы президента России.

Андрей Кораблев, неонатолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий отделением новорожденных и недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы:

– «Делай, что должно, и будь, что будет» – глубочайшая мудрость на все времена. 18 марта я обязательно приду на избирательный участок. Я считаю это не гражданским долгом, но одним из своих краеугольных прав. Право политического выбора бесценно. Возможность его использовать в ходе выборов такого масштаба мы имеем считанные разы в жизни, и игнорировать такую возможность – неправильно.