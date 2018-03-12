Андрей Кораблев: «Почему важно участвовать в выборах»

12.03.2018   Избирком   Комментариев нет

Деятели культуры, спорта, медицины, образования Коми рассказали «Республике», почему они сбираются прийти на выборы президента России.

Андрей Кораблев, неонатолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий отделением новорожденных и недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы:

– «Делай, что должно, и будь, что будет» – глубочайшая мудрость на все времена. 18 марта я обязательно приду на избирательный участок. Я считаю это не гражданским долгом, но одним из своих краеугольных прав. Право политического выбора бесценно. Возможность его использовать в ходе выборов такого масштаба мы имеем считанные разы в жизни, и игнорировать такую возможность – неправильно.

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