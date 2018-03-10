В Коми набирает обороты акция «Я выбираю!»

К акции, стартовавшей в Коми 26 февраля, присоединяется все больше партнеров и участников. Уже подтвердили свое участие в проекте такие крупные региональные и федеральные компании, как сеть аптек «Будь здоров!» компании «Ригла», Комиавиатранс, Фирменные магазины СЛВЗ, магазины «Дары Севера», МАТÖ и многие другие компании.



Цель акции, по словам инициаторов проекта — регионального отделения «Российского союза молодежи», привлечь внимание жителей Республики Коми к выборному процессу и в полной мере воспользоваться своим главным гражданским правом – избирательным.

— Мы не видим ничего зазорного в том, что люди, придя 18 марта на участки и отдав голос одному из кандидатов, который им наиболее импонирует, получат при этом приятный бонус в виде подарка от одного из партнеров. Выборы – это праздник, а какой же праздник может быть без подарков, — рассуждают организаторы акции. И, судя по отзывам в соцсетях, большинство жителей республики, с ними согласны.