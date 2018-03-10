В Эжве выбрали «Северную красу»

В Эжвинском центре коми культуры состоялся районный конкурс красоты среди юных участниц национально-культурных объединений и общественных организаций «Северная краса – 2018». В этом году за титул «Северная краса» боролись семь участниц, представлявшие русскую, коми, украинскую, башкирскую, прибалтийскую и чеченскую культуры.

Как пояснили организаторы, конкурсанткам необходимо было пройти пять этапов. Сначала представить себя зрителям, затем в конкурсе «Родные просторы» рассказать о своём родном крае, традициях и обычаях. В конкурсе «Талант не скроешь» показать свои творческие навыки. На этапе «Фольклор» девушкам необходимо было вовлечь в игру зал, загадывая зрителям загадки своей национальности. Завершило конкурс «Вечернее дефиле».

По мнению жюри, все участницы достойно представляли себя и родную культуру. И все же лучшей из лучших была названа Татьяна Болотова, представлявшая коми культуру. Татьяне был присужден титул «Северная краса – 2018».

В номинации «Улыбка» победительницей стала представительница украинской культуры Диана Хусаинова, в номинации «Кокетка» — представительница башкирской культуры Ульяна Шиловская, в номинации «Открытие года» — представительница чеченской культуры Юлия Колипова. Дипломы в номинации «Традиция» и «Вдохновение» были вручены представительницам русской культуры Аделине Филипповой и Виктории Дидык. Представительница прибалтийской культуры Полина Козлова стала первой в номинации «Очарование».

Всех участниц активно поддерживали родители, родные и наставники. Ольга Сазонова, активист Национально-культурной автономии украинцев рассказала о Диане Хусаиновой: «Диана принимает активное участие в жизни Эжвинского отделения НКА украинцев «Повернення», руководителем которого является её бабушка Валентина Чеусова. Своей внучке Валентина Ивановна передает любовь и знания украинской культуры. Девочка всегда активно принимает участие в районных, городских и республиканских мероприятиях, в выставках по прикладному творчеству, на которых она занимает призовые места, уже имеет множество наград и грамот. У Дианы много разных талантов: она занимается танцами, акробатикой, легкой атлетикой. А недавно к ним прибавилось ещё одно увлечение – пожарно-прикладной спорт. Девочка сейчас проходит подготовку к соревнованиям в Сочи, где будет отстаивать честь Республики Коми».

— Все участницы были достойны титула «Северная краса – 2018». Они хорошо подготовились к конкурсу, отлично представили себя, очень старались достойно представить свою национальность. Поэтому, жюри было тяжело принять решение. Поздравляем всех участниц и желаем дальнейших творческих успехов, — отметила Елена Иванова, художественный руководитель Эжвинского центра коми культуры.