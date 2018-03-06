Татьяна Бунчук: «Почему важно участвовать в выборах»

Деятели культуры, спорта, медицины, образования Коми рассказали «Республике», почему они собираются прийти на выборы президента России 18 марта, призвав сделать то же самое и остальных жителей региона.

Татьяна Бунчук, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русской и общей филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина:

– Если кому-то кажется, что один голос ничего не может изменить в течении жизненных событий, то вспомните об эффекте бабочки – один взмах ее крыльев способен вызвать шторм. И самая незначительная мелочь может серьезно повлиять на систему. Я приглашаю всех жителей Коми принять участие в выборах, чтобы каждый смог осознать себя человеком, чей поступок значим и способен стать причиной изменений к лучшему. Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки, и пусть ваш голос прозвучит.