Штабы на выезде

В предвыборных штабах кандидатов в президенты России в последнее время активизировалась выездная работа, представители партий посещали разные районы Коми, встречались с населением и распространяли агитпродукцию.

По словам руководителя регионального отделения ЛДПР Михаила Гобанова, партийцы выезжают с автопробегами в районы в выходные. Уже побывали в Усть-Вымском, Княжпогостском, Сысольском, Сыктывдинском, сейчас собираются в Усть-Куломский. По пути активистам в разных населенных пунктах раздается агитационная продукция, чтобы ее распространяли и в будни. Продолжаются дебаты, в которых позицию Владимира Жириновского представляет Иван Филипченко. Кроме того, продолжается подготовка членов избирательных комиссий и наблюдателей.

– Наблюдателей у нас на этот раз не так много, так что будем их направлять на те участки, где нет представителей нашей партии в комиссиях. Надеемся таким образом закрыть до 80 процентов участков, – сообщил Михаил Гобанов.

– Доверенные лица нашего кандидата участвуют в теледебатах, выступлениях на радио и телевидении, информируя население о его политической платформе, отличиях от других кандидатов, – сообщил Николай Збаражский, руководитель штаба кандидата от «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина. – Встречаемся с избирателями не только в Сыктывкаре, но и в Ухте, Усть-Вымском районе. У нас ограниченный лимит избирательной кампании, поэтому акцент у нас на бесплатном эфирном времени и живом общении с людьми.

В штабе Григория Явлинского, кандидата от партии «Яблоко», поездки по муниципалитетам планируют на грядущие выходные, представители партии намерены посетить Сосногорск, Ижму, Ухту и Визингу. Кроме того, ведется работа по привлечению волонтеров для распространения агитационных материалов.

Болеслав Скроцкий, председатель штаба Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, признался, что нынешняя выборная кампания «проходит на нерве». Связано это и с ее насыщенностью, большим количеством событий, и с негативной информацией о кандидате, периодически появляющейся в СМИ. Болеслав Скроцкий выразил надежду, что информация эта будет опровергнута теми, кто ее распространяет, еще до выборов, как произошло с первой волной негатива, которая пошла при выдвижении Павла Грудинина.

– Тем не менее работа штаба налажена, спокойно, мы освоили все небольшие ресурсы, которые нам выделили, напечатали агитационные материалы, которые распространили практически по всей республике. Мы побывали практически во всех районах и городах Коми, даже если не первые лица местного отделения, то другие представители. До Воркуты пока не добрались, но у нас там есть доверенное лицо кандидата, – сообщил председатель штаба, отметив, что население на встречи приходит охотно, даже в маленьких населенных пунктах собирается по 30-40 человек. Кроме того, сейчас в штабе ждут однопартийцев из Москвы, которые встретятся с коллективами предприятий Коми.

В республиканском предвыборном штабе Владимира Путина идет активное обсуждение послания президента, с которым он выступил перед Федеральным собранием 1 марта.

– Мы делимся впечатлениями, испытываем гордость за нашу страну и за нашего президента, который, безусловно, еще раз показал, что он сегодня самый сильный из всех национальных лидеров. Мы анализируем публикации и отклики, которые появляются в связи с посланием президента, обсуждаем состоявшийся 3 марта в Москве митинг с участием Владимира Владимировича. В этом мероприятии участвовали и волонтеры штаба Путина из Республики Коми – они оперативно отправляли нам видеозаписи, материалы с этой встречи. Конечно, это обмен больше на эмоциональном уровне, поскольку фактические материалы транслировались в прямом эфире и опубликованы во всех СМИ, и нет необходимости повторять друг другу содержание того, о чем говорил президент, – рассказала «Республике» сопредседатель выборного штаба Владимира Путина в Коми, его доверенное лицо Мария Кузьбожева.

Она также подчеркнула, что основные идеи развития страны, заложенные в послании, совпадают с предвыборной программой кандидата в президенты Владимира Путина:

– Иногда на встречах избиратели просят: ознакомьте с программой вашего кандидата. Послание действующего президента Владимира Путина, кандидата в президенты на следующий шестилетний срок, – это и есть такая программа – конкретная, четкая, отражающая изменения в жизни всех слоев населения России, а также изменения положения России в геополитическом пространстве. Эта программа обеспечена ресурсами и является ответом на самые актуальные вызовы современности.

Что касается откликов в оппозиционных СМИ, критикующих президента, в частности, за то, что в послании прозвучало много угроз и эти посылы могут быть опасными для России, то в ответ сопредседатель штаба Путина в Коми привела мнение участника войны. Ветеран, послушав послание президента, не утерпела, позвонила в штаб, чтобы рассказать о переполнявших ее чувствах. Когда в завершение выступления президента прозвучал гимн России, женщина встала перед телевизором, как будто тоже участвует в этой встрече, и весь гимн простояла со слезами на глазах. Это мнение человека, который пережил войну и знает, что это такое, заключила доверенное лицо Владимира Путина.

Анна ПОТЕХИНА, Галина БОБРАКОВА