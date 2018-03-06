Родня из Пармы

Гости из Пермского края представили в Сыктывкаре коми-пермяцкую культуру

В минувшую субботу Сыктывкар на один день стал эпицентром коми-пермяцкой культуры, с которой жителей столицы республики познакомил большой культурный десант из Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

Основными площадками Дней коми-пермяцкой культуры стали Дом дружбы народов Республики Коми, Финно-угорский культурный центр Российской Федерации, а также одно из столичных кафе, где состоялся кулинарный баттл «Нянь да сов». Его участники приготовили холодные закуски, современное национальное блюдо, десерт и выпечку.

Открывая мероприятие, член Совета Федерации Валерий Марков напомнил о многолетнем культурном сотрудничестве коми и коми-пермяков. Министр национальной политики региона Галина Габушева поприветствовала всех собравшихся от имени главы Коми Сергея Гапликова и обратила внимание на то, что Дни коми-пермяцкой культуры открывают Год культуры в республике.

– Коми-пермяки наиболее близкий нам народ, – напомнила министр. – Они всегда принимают активное участие в самых важных для наших народов событиях, таких как съезды коми народа.

Начальник отдела этнокультурного развития Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края Виталий Баяндин выразил уверенность, что Дни укрепят культурные связи двух регионов.

В Доме дружбы народов желающие могли приобрести изделия декоративно-прикладного творчества и поучаствовать в разно-образных мастер-классах. В малом зале Дома дружбы народов показали детский спектакль-сказку на коми-пермяцком и русском языках «Ошлöн пестуння» («Медвежья нянька»). Молодежь могла проверить свои знания на игре «Öтласа коми кыв»: команды Коми и Кудымкара отвечали на вопросы о языке, культуре родственных народов, национальном фольклоре и истории. Вечером прошло этнодефиле, выступила фолк-группа «Шай-май». Коми-пермяцкие писатели встретились со своими сыктывкарскими коллегами в Финно-угорском культурном центре России. Также здесь открылась VII межрегиональная фотовыставка «На земле Пармы», созданная по итогам Межрегионального фестиваля финно-угорских фотожурналистов «На земле Пармы», который прошел минувшим летом в Кудымкаре.

– Нас приятно удивили представители пермяцкого землячества в Сыктывкаре, бережно сохранившие старинные дубасы (сарафаны) своих бабушек и выступавшие в них, – рассказала «Республике» специалист Коми-Пермяцкого этнокультурного центра Марина Белавина. – Жалко, что не было времени на знакомство с городом и мастерскими местных мастеров. Хочется более глубокого обмена опытом. Ждем, когда делегация Коми посетит с ответным визитом наш округ. Хорошо было бы, если бы такие дни культуры проходили во всех финно-угорских столицах и стали традицией.

В Сыктывкар из Кудымкара приезжали более тридцати человек. В составе делегации были артисты, литераторы, сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея, мастера-прикладники, этнодизайнеры, сотрудники Коми-Пермяцкого этнокультурного центра, студенты и преподаватели Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса.

Мероприятие показало, как близки коми и коми-пермяцкие культуры, языки. Хотя наши народы сейчас административно разделены, но родственные связи сохраняются. Итогом Дней стало подписание трехстороннего соглашения между Домом дружбы народов республики, Коми-Пермяцким этнокультурным центром и национально-культурной автономией коми-пермяков в Сыктывкаре.

Артур АРТЕЕВ

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