Разделяя мусор

В исполкоме «Единой России» обсудили вопрос утилизации отходов

Раздельные емкости для сбора пластика и бумаги уже не удивляют сыктывкарцев, контейнерных площадок в столице Коми уже двести. Появятся ли такие объекты в других городах и районах, куда идет мусор из специализированных контейнеров и когда в республике будет налажен сбор старых батареек – обсуждалось на круглом столе в исполкоме «Единой России» в Сыктывкаре.

По закону с 1 января этого года в России больше нельзя хоронить на мусорных полигонах те отходы, которые можно переработать: пластик, бумагу, стекло и металл. И хотя от вступления в силу этого положения моментально все это вывозиться на свалки не перестало, регионы по мере сил стараются хотя бы активизировать переработку таких отходов. Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, в последнее время в республике в этом плане заметно активизировался бизнес. Переработка отходов пока все еще на грани убыточности и отвезти и сдать мусор на утилизацию обходится недешево, но многие предприниматели уже объединяются, чтобы совместно сформировать большие партии того же пластика или картона и сдать его на переработку, так получается выгоднее.

Контейнеры для раздельного сбора мусора, по словам министра, в столице Коми вполне востребованы, полностью заполняются за три-четыре дня. Закуплено 24 контейнера для Ухты. Обсуждается внедрение раздельного сбора в Усинске. Из сельских районов в этом плане активен Усть-Куломский, в прошлом году там оборудовали 30 площадок раздельного сбора. Пластик и бумага, собранные в контейнеры, идут на переработку на предприятия в Коми и в другие регионы.

Но если с отправкой на переплавку металла в Коми проблем практически нет, ситуация по пластику и бумаге заметно улучшается, налаживается работа по сбору ртутных градусников и ламп, то вопрос с переработкой стекла и резиновых покрышек по-прежнему стоит остро. Отчасти проблему может снять строительство завода по переработке покрышек, такой проект планируется реализовать в Княжпогостском районе. Желательно, чтобы подобное производство было не единичным. Например, как рассказал Роман Полшведкин, Усинск просто завален покрышками, которые копятся там с момента появления этого населенного пункта.

Координатор проекта «Здоровое будущее», депутат Госсовета Коми Игорь Шиманский акцентировал внимание на проблеме утилизации батареек. Он рассказал, как в Ухте была запущена акция «Спаси ежика», горожане охотно к ней присоединились, более того – батарейки в огромных количествах начали присылать из Усть-Цилемского района. Совершенно неожиданно для организаторов было собрано почти полтонны батареек. На такие объемы они не рассчитывали, так что теперь элементарно нет средств, чтобы отправить все это на переработку. Игорь Шиманский попросил содействия у Романа Полшведкина в решении данного вопроса, сделав акцент на том, что сейчас акцию пришлось приостановить и это очень плохо, ведь, люди, которые уже привыкли к тому, что батарейки нельзя просто так выбрасывать, разочаруются в благом деле. Кроме того, многие звонят и требуют доказательств, что собранные батарейки не полетели на помойку.

Роман Полшведкин сообщил, что завод в Челябинске – единственный в стране, где перерабатывают батарейки, – вообще стоял девять месяцев, сейчас наконец заработал, но его мощностей не хватает для страны, поэтому обсуждается вопрос о строительстве такого завода в Ленинградской области. Кроме того, собирать батарейки Duracell в России намеревалась компания-производитель, но это тоже пока на практике не реализовано.

Как оказалось, даже со сбором батареек есть определенные сложности из-за ограничений по местам установки контейнеров. Не везде есть возможность установить и емкости для сбора пластика и бумаги, иногда для них элементарно нет места во дворах. При этом некоторые горожане жалуются, что контейнеры для пластика, установленные неподалеку от детсадов и школ, доверху набиты бутылками из-под пива, бутылки валяются рядом, и эта картина оказывает негативное влияние на подрастающее поколение.

Сыктывкарец Алексей Панюков, региональный координатор партпроекта «Городская среда», рассказал, что местный бизнес готов в рамках программы по благоустройству дворов помочь с установкой контейнеров для раздельного сбора мусора. Кроме того, он предложил обязать застройщиков делать такие площадки при строительстве домов. Впрочем, как выяснилось, некоторые застройщики и сами уже предлагают оборудовать площадки.

Также на круглом столе презентовали детскую книгу «Как мусор разделять, планету чистой сохранять», изданную республиканской типографией. В книге в доступной форме объясняется, почему бытовые отходы нужно отправлять на переработку, также даются инструкции, какие пластик и бумагу можно складывать в специальные контейнеры, а какие нет. Например, бутылки из-под растительного масла, яркоокрашенные флаконы от химических веществ, бумажные стаканчики, втулки от туалетной бумаги и сама туалетная бумага, картонные упаковки из-под яиц для переработки не годятся. В контейнер можно отправлять пластиковые бутылки от напитков, бесцветные продуктовые пакеты, пластиковые упаковки от фруктов, газеты, журналы, картонные коробки.

По мнению Романа Полшведкина, книгу нужно переиздавать и тираж увеличивать, чтобы ее мог прочесть каждый ребенок. Взрослым она будет тоже полезна.

Анна ПОТЕХИНА

Фото komi.er.ru