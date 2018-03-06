Путин учредил знак отличия «За наставничество»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знака отличия «За наставничество», который будет вручаться лучшим наставникам молодежи в различных сферах, сообщает РИА Новости.

В положении к указу говорится, что таким знаком отличия награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет.

Отмечается, что знак отличия «За наставничество» носится на правой стороне груди и располагается после знака отличия «За благодеяние». Согласно описанию, знак отличия «За наставничество» выполнен из серебра с позолотой, представляет собой круглую медаль с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне знака, в нижней части, изображено восходящее солнце. На фоне солнечных лучей расположены стилизованные символические изображения знака атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности знака – венок из пшеничных колосьев золотистого цвета.

Лина ПЕРОВА