Признания прекрасным дамам

Глава Коми провел встречу с активом женского движения региона

Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, состоялось 6 марта в здании администрации главы республики. Руководитель региона Сергей Гапликов поздравил активисток женского движения в Коми с наступающим праздником, поблагодарил за активную работу и взаимодействие с властями на всех уровнях. Дамы получили не только традиционные букеты цветов и благодарственные письма, но и оригинальный музыкальный подарок.

Сергей Гапликов отметил особую роль женщин – жен, матерей, хранительниц семейного очага – в жизни общества, значимость женского, материнского подхода к решению многих актуальных проблем, прежде всего связанных с воспитанием детей, сохранением их здоровья, к пропаганде семейных ценностей.

Глава региона подчеркнул, что многие инициативы, которые реализуют власти республики, были предложены именно активистками женского движения, которые с поистине материнской чуткостью способны увидеть пробелы там, где мужчина их, возможно, и не заметил бы. В частности, с подачи депутата Госдумы России Ольги Савастьяновой была разработана и реализована программа обеспечения бесплатным питанием учеников 1-4 классов школ Коми. Сейчас республика входит в те шесть регионов страны, где учащиеся младших классов обеспечиваются питанием в школах.

Сергей Гапликов призвал активисток женского движения указывать на проблемы и предлагать пути их решения, отметив, что задача мужчин во власти – выполнять эти наказы и пожелания. По словам руководителя региона, сейчас в Коми запланировано множество разного рода проектов для того, чтобы в республике было комфортно жить и работать. И все запланированное, заверил глава, будет реализовано.

Активистки женского движения получили благодарственные письма от главы. В ответном слове председатель общественной организации «Союз женщин Коми» Галина Лапшина поблагодарила руководителя региона за то, что впервые за многие годы накануне праздника глава пригласил активисток женского движения на встречу, отметил и оценил их заслуги. Галина Лапшина заверила, что женский актив республики готов сотрудничать с представителями органов власти в том формате, который будет наиболее полезен жителям Коми. И тут же предложила направление для сотрудничества – участие представителей министерств и ведомств в выездных социальных десантах в муниципалитеты, которые проводит Союз женщин. Галина Лапшина напомнила, что социальный десант уже побывал в Усть-Куломском и Прилузском районах, в ухтинском поселке Водный, чтобы на месте помочь жителям с решением важных проблем. Также активистки женского движения готовы внести свой вклад и в подготовку празднования столетия национальной государственности республики.

В ходе встречи женщины смогли задать главе волнующие их вопросы. Обсуждались положение с нехваткой узких специалистов в медицине, вопросы патриотического воспитания молодежи, предоставление мест в дошкольных учреждениях для малышей ясельного возраста, мероприятия в рамках Года культуры. Как отметил Сергей Гапликов, по итогам 2017 года Коми вошла в десятку лучших регионов России по развитию культуры, множество проектов уже реализовано, в планах – новые проекты.

В завершение встречи участницам был преподнесен музыкальный сюрприз – солист Коми республиканской филармонии Илья Пятков исполнил для них песню «Королева красоты».

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА