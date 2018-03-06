На высшем уровне

Младодепутаты Коми собрались в первый раз

В Государственном Совете Республики Коми прошел первый установочный семинар палаты молодых депутатов при фракции «Единая Россия». Старшие коллеги из Госсовета не только напутствовали младодепутатов, но и провели для них мастер-классы. Заседание состоялось 5 марта.

Собрание инициировал сенатор от Коми Дмитрий Шатохин. Он напомнил, что 22 июня прошлого года региональный парламент утвердил новую молодежную структуру. Как отметил член Совета Федерации, после тщательного отбора в состав палаты избрали 30 делегатов от различных муниципальных образований. В полном составе на первом заседании они присутствовать не смогли, было 26 делегатов. Как заверил сенатор, четверо отсутствовали по уважительным причинам.

Дмитрий Шатохин обрисовал «театр военных действий» младодепутатов, рассказав, что им предстоит заниматься нормотворческой и законодательной деятельностью, становясь в этом верными помощниками Госсовету Коми. Кроме того, это, как выразился сенатор, «кадровая составляющая», то есть с молодыми законодателями (в палату избраны те, кому еще нет и 35 лет) будут проводить образовательную работу, готовить к разным видам деятельности, в том числе и к высоким постам в органах власти.

– Сразу скажу, что создание такого рода структуры – это не наше ноу-хау. Например, палате молодых депутатов при Совете Федерации России в декабре исполнилось уже ровно пять лет. Трепетно к палате относится Валентина Ивановна Матвиенко (бывший губернатор Санкт-Петербурга, ныне председатель Совета Федерации – авт.). Вообще в субъектах России их уже порядка двадцати. Относительно недавно была создана палата в Якутии, – пояснил Дмитрий Шатохин.

Младодепутатов также напутствовали председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, депутат Госдумы Иван Медведев и руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики, первый зампредседателя Александр Макаренко.

Надежда Дорофеева рассказала, что совместно с Иваном Медведевым и Дмитрием Шатохиным она присутствовала на ежегодном послании президента России, где Владимир Путин напомнил, что этот год является Годом добровольчества.

– Президент высказал такую мысль, что именно вовлеченность людей в общие дела страны и гражданская активность делают нас единым народом. Вот эта мысль как раз характеризует наше с вами общее дело. Мы все с вами являемся волонтерами нашей великой страны, – сказала она.

Надежда Дорофеева вспомнила, что в Ухте познакомилась с певицей Юлией Самойловой, которая специально приезжала в родной город из Москвы, чтобы побывать на открытии Года добровольчества в индустриальной столице Коми:

– Этой хрупкой девушке в мае предстоит защищать честь России на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне. Она произвела на меня большое впечатление. Уже много лет, будучи прикованной к инвалидному креслу, Юлия не только не сдается, но и покоряет одну вершину за другой, естественно, демонстрируя пример сильного характера и целеполагания. Мои коллеги сегодня расскажут вам об особенностях избирательной кампании, о мобилизационной работе и о партийных проектах «Единой России». Поучимся даже такому на первый взгляд несложному делу, как проведение личных приемов граждан. На самом деле это весьма непростое занятие и очень большая ответственность. Человека нужно не только уметь выслушать, дать ему порой даже просто выговориться, но и обязательно найти возможность и помочь данному человеку в решении той проблемы, с которой он пришел. Вы – наше будущее, и это не пустой звук. Вы станете ориентиром и образцом для тех, кто придет после вас.

Иван Медведев отметил, что работа первой палаты навсегда войдет в историю, так как первопроходцев никогда не забывают, а Александр Макаренко в свою очередь добавил, что ему очень понравилась идея вовлечения в работу Госсовета Коми «людей с мест», по его мнению, это даст большой положительный эффект.

После напутствий Дмитрий Шатохин попросил всех младодепутатов поочередно представиться с указанием партийной принадлежности. Среди них оказались учителя, журналисты и даже известный в Коми шоумен Константин Басков, который рассказал, что давно является членом фракции «Единая Россия» и развивает ивент-индустрию в Коми.

Младопарламентариям предстоит сформировать пять комиссий: по вопросам ЖКХ, бюджету, законодательству и местному самоуправлению, экологии, а также соцполитике.

Под занавес заседания выступил член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Евгений Тимонин. Он рассказал о реальных достижениях органа, который действует вот уже пять лет.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА