Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Международным женским днем!

Именно с этим днем мы связываем приход весны, ведь женщины олицетворяют начало жизни, обновление и гармонию. Вы оберегаете домашнее тепло и уют, растите детей, восхищаете окружающих своей чуткостью и красотой.

В этот светлый праздник хочется еще раз сказать вам слова благодарности за понимание, терпение и мудрость, за любовь и заботу, которые вы дарите окружающим. В Коми живут талантливые и целеустремленные женщины, которые достигают успеха в самых разных сферах и трудятся на благо родной республики.

Милые дамы, в этот день вы услышите немало искренних и добрых слов в свой адрес. Пусть все они и наступающая весна принесут вам радость, тепло и прекрасное настроение! Пусть исполнятся все ваши мечты! От всей души желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия!

Надежда ДОРОФЕЕВА, председатель Госсовета Коми