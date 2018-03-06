Голосовать легко

Жителям республики рассказали, как можно реализовать свое избирательное право в нетривиальных ситуациях

О том, как проголосовать людям, которые в день выборов окажутся в пути или будут находиться в медицинском стационаре, можно ли помочь слепой бабушке заполнить бюллетень и что будет, если гражданин реализует свое избирательное право дважды на разных участках, в ходе прямой линии, организованной Общественной приемной главы Коми, ответил председатель Избиркома республики Дмитрий Митюшев.

Жительница Сосногорска Оксана Викторовна планировала в день выборов находиться в Ухте и даже уже подала заявление в МФЦ, что голосовать будет в этом городе. Но обстоятельства неожиданно изменились, и 18 марта ехать ей никуда не придется. Что надо сделать, чтобы проголосовать по месту регистрации, спросила женщина.

– Вам необходимо прийти в помещение для голосования своего избирательного участка, где вы включены в список избирателей по месту своей регистрации, предъявить паспорт, после чего участковая избирательная комиссия организует проведение проверки – а не проголосовали ли вы уже в Ухте. На проверку потребуется определенное время. Когда комиссия убедится, что вы этого не сделали, вам представится возможность проголосовать на своем участке, – объяснил алгоритм действий председатель республиканского избиркома.

– А могу я до 12 марта обратиться в свою участковую комиссию и отозвать прежнее заявление? – задала уточняющий вопрос Оксана Викторовна.

– Отозвать заявление невозможно, оно подается один раз. И теперь только в день голосования, желательно с утра, можно обратиться с заявлением на своем избирательном участке, что вы хотите голосовать здесь. Если придете в восемь утра, значит, вы еще точно не успели проголосовать в Ухте. Вам предоставят возможность проголосовать в Сосногорске и сообщат об этом в ухтинскую комиссию.

Дмитрий Митюшев напомнил, что с недавнего времени введена уголовная ответственность за многократное голосование. Если некий гражданин в восемь утра проголосует в Ухте, а через 15 минут окажется в Сосногорске, где постарается проголосовать во второй раз, и будет пойман с поличным, в его отношении будет возбуждено уголовное дело, и он может на четыре года лишиться свободы. Наказание столь строгое, потому что это посягательство на основы конституционного строя страны. Сейчас, как подчеркнул председатель Избиркома Коми, этот вопрос особо актуален, по его словам, сторонники неудавшегося кандидата в президенты Алексея Навального обсуждают эту тему в сети Телеграмм и хотят попробовать обмануть избирательные комиссии.

Позвонившая на прямую линию Наталья из Усть-Куломского района рассказала, что к ней переехал жить отец-инвалид, который не выходит из дома. На портале госуслуг он не зарегистрирован. Как от имени отца написать заявление, чтобы он мог проголосовать на дому?

– В данном случае мы вам предлагаем обратиться в территориальную избирательную комиссию Усть-Куломского района или в ближайшую к вам участковую комиссию с письменным или устным заявлением, что гражданин не может самостоятельно оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Ваше заявление будет зарегистрировано, и члены УИК не позднее 12 марта прибудут к вам для оказания содействия в заполнении заявления по месту нахождения. Разумеется, потребуется предъявить паспорт вашего отца, чтобы члены комиссии могли удостовериться, что это именно он, – пояснил Дмитрий Митюшев.

Ксения из Эжвы поведала, что, скорее всего, в день выборов будет находиться в стационаре и не знает, надо ли ей обращаться в МФЦ, чтобы проголосовать по месту нахождения.

– В стационаре вам будет предоставлена возможность подать заявление о голосовании по месту временного пребывания. В вашем случае подавать заявление о голосовании по месту нахождения нет необходимости, потому что все, кто будет находиться в медицинских учреждениях, там, где образованы временные избирательные участки, будут включены в список избирателей на основании информации, предоставленной главврачом, и заявлений о намерении проголосовать. Соответствующее заявление вы сможете оформить прямо в больнице, – ответил председатель избиркома.

Сыктывкарка Татьяна Игоревна беспокоится, сможет ли проголосовать ее подруга, которая в день выборов будет находиться в пути и приедет в Сыктывкар только утром 19 марта. После уточняющих вопросов выяснилось, что путешествующая поездом подруга сделает пересадку в Москве утром 18 марта. Дмитрий Митюшев заверил, что проголосовать в этом случае удастся. В Москве на каждом вокзале будут образованы избирательные участки. Путешественнице необходимо подать заявление в МФЦ, любую территориальную или участковую избирательную комиссию либо же на портале госуслуг о голосовании по месту нахождения и указать, что она будет находиться на таком-то вокзале. Желательно это сделать до 12 марта. И тогда женщина спокойно успеет проголосовать до отправления поезда. После 12 марта можно подать заявление на своем избирательном участке по месту регистрации.

Позвонившая на прямую линию девушка по имени Евгения спросила, может ли она проголосовать в Сыктывкаре, где проживает, если зарегистрирована в районе.

– Для этого требуется обратиться с соответствующим заявлением в многофункциональный центр, либо в территориальную избирательную комиссию, которая расположена на первом этаже администрации города, либо в ближайшую участковую избирательную комиссию. Там у вас примут заявление о голосовании на том избирательном участке, который вы считаете наиболее удобным. Кроме того, такое заявление можно подать на портале госуслуг. Если у вас имеется учетная запись, оформление заявления займет 40 секунд. Там есть вкладка – подать заявление о голосовании по месту нахождения. Ответ придет в электронном виде, – сказал председатель Избирательной комиссии Коми.

Еще одна сыктывкарка по имени Александра спросила, может ли ее брат инвалид-колясочник проголосовать не на своем участке, поскольку там нет пандуса. Дмитрий Митюшев проинформировал, что в Сыктывкаре для инвалидов-колясочников наиболее удобным является здание пединститута (Коммунистическая, 25), напротив театра оперы и балета. Если же этот вариант не подходит, в территориальной избирательной комиссии подскажут наиболее близкий к месту жительства инвалида участок с пандусом. Достаточно позвонить по телефону 20-12-36 и объяснить ситуацию.

Еще один нетривиальный вопрос задала жительница Инты Ольга:

– Моя бабушка ходит сама, но очень плохо видит. Ей нужна помощь. Не будет ли нарушением, если я как внучка зайду с ней в кабинку и помогу ей прочитать, что написано в бюллетене?

– Вы, безусловно, можете помочь своей бабушке при условии, что не являетесь наблюдателем на этих выборах, членом комиссии либо доверенным лицом одного из кандидатов. Вы приходите вместе с бабушкой в помещение для голосования, при получении бюллетеня заявляете, что бабушке необходима помощь и ее будете оказывать вы. Сведения о вас согласно вашему паспорту внесут в реестр избирателей, и вы спокойно пройдете в кабинку с бабушкой, прочитаете ей содержание бюллетеня и поможете ей осуществить волеизъявление. Это предусмотрено законом, – заверил председатель избирательной комиссии Коми.

Галина ВЛАДИС

Фото riafan.ru