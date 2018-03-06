Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!

В России этот праздник встречают по-особенному, очень тепло и с любовью. В эти дни все наше внимание посвящено прекрасной половине человечества. И после долгой зимы мы вдруг замечаем, как от ваших улыбок и лучистых глаз мир преображается. На севере это особенно заметно: тают сугробы, светит ярче солнце, громче щебечут птицы и постепенно приходит настоящая, а не календарная весна.

Милые дамы, вы все достойны самых искренних комплиментов и теплых слов, глубокой благодарности за то, что поддерживаете в трудные минуты и вдохновляете на победы и достижения. За то, что бережно храните тепло домашнего очага, воспитываете детей и внуков. Ничуть не уступая нам в работе, вы умудряетесь успевать во всем, добиваться серьезных успехов в карьере, общественной деятельности, при этом оставаться женщинами, неповторимыми, нежными, обаятельными и всегда готовыми окружить заботой и поделиться своей любовью.

От всей души желаю всем женщинам нашей республики – и совсем юным, и уже взрослым – крепкого здоровья, гармонии и уюта в домах, исполнения самых заветных желаний. Будьте счастливы и любимы!

Сергей ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми