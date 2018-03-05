Сергей Гапликов поздравил академика Михаила Рощевского с 85-летием

В адрес юбиляра направлена поздравительная телеграмма, в которой глава Республики Коми поблагодарил российского ученого за огромный вклад в развитие региона.



«Ученый с мировым именем, настоящий патриот, человек активной гражданской позиции, вы очень много сил и энергии направили на то, чтобы сделать Сыктывкар одним из крупнейших научных центров страны. Вы внесли выдающийся вклад в развитие целого ряда научных направлений. Во многом именно вам обязана наша республика появлением здесь современного кардиологического центра. Вы проявили себя и как крупный организатор науки, и как талантливый наставник, педагог. Ваши ученики сегодня продолжают развивать медицину, науку и высшее образование в нашей республике. От всей души желаю вам крепкого здоровья, научного долголетия, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!», — отмечено в поздравлении.