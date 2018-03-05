«Ростелеком» : Из-за аварии ограничены услуги связи на участке Воркута – Сивая Маска

5 марта в 03:14 в Республике Коми зафиксировано повреждение магистральной линии связи на участке Воркута – Сивая Маска на расстоянии 47 км от Воркуты. В результате абоненты Воркутинского района ограничены в возможности использовать услуги широкополосного доступа в интернет и «Интерактивного телевидения».

В 08:45 аварийно-восстановительная бригада из 6 человек выехала на предполагаемое место повреждения на специализированной машине. К 16:00 связистам удалось добраться до места, преодолев последние 12 км пешком, так как участок труднодоступный и автомобильных дорог нет.

Бригада сообщила, что визуально место повреждения не просматривается, поэтому время уйдет на поиски обрыва кабеля. Предполагается, что обрыв кабеля произошел в результате подвижки грунта. Поэтому назвать точное время восстановления линии связи пока невозможно.

С момента, когда оперативные службы «Ростелекома» зафиксировали повреждение, включены все резервные линии, поэтому телефония работает в полном объеме, а системы передачи данных обеспечивают работу стратегически важных служб и предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение района (предприятия энергетики, МЧС, МВД, банковские структуры).

текст «Ростелеком»