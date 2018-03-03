В Сыктывкаре обсудили вопросы профилактики экстремизма

В зале Дома дружбы народов Коми прошел республиканский семинар по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. Его участником стал заместитель начальника управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей России Александр Ненашев. По его мнению, в республике вопросы профилактики экстремизма решаются комплексно.

По информации пресс-службы регионального миннаца, участниками семинара стали более шестидесяти человек из десяти муниципалитетов республики. Это государственные и муниципальные служащие, сотрудники территориальных структур федеральных органов власти, сотрудники муниципальных центров коми и национальных культур, члены национально-культурных общественных формирований, казачьих обществ и организаций, представители духовенства.

Открывая встречу, министр национальной политики региона Галина Габушева отметила, что в истории Коми края не было зафиксировано случаев столкновений и массовых конфликтов на национальной и религиозной почве.

– Сейчас в республике на всех уровнях проводится системная и планомерная работа по недопущению таких конфликтов, – добавила она.

Начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадер рассказал о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в республике на 2013-2018 годы.

– Целью реализации этого плана является снижение уровня радикализации различных групп населения республики, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность, – отметил он и обратил внимание собравшихся на интернет-ресурсы, которые содержат документы, литературу, методические рекомендации, видеоматериалы по указанной теме.

Это раздел «Деятельность Антитеррористической комиссии в Республике Коми» правительственного портала, раздел «Информационные материалы антитеррористического содержания» сайта Министерства национальной политики Республики Коми, раздел «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма» сайта Коми республиканского института развития образования.

О миграционной ситуации в республике рассказал заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД Коми Андрей Кузнецов.

На семинаре также были подняты темы сохранения семейных ценностей, опасности интернета, роли средств массовой информации в профилактике экстремизма и подготовки журналистов, освещающих межэтническую тематику.

Подводя итоги семинара, Александр Ненашев высказал положительную оценку в профилактике проявлений экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости в регионе.

– В Коми налажена хорошая система, сосредоточены все усилия государственных и правоохранительных органов, местного самоуправления и гражданского общества в работе по профилактике и противодействию негативным тенденциям, – отметил он. – И большой вклад в этом министерства национальной политики как координирующего органа.

Как рассказал «Республике» Владислав Бадер, 22 февраля состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Коми.

Основным вопросом повестки дня рассматривалось состояние антитеррористической защищенности избирательных пунктов в период подготовки и проведения выборов президента страны, а также дополнительные меры по предотвращению террористических угроз на потенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании.

Вторым блоком принимаемых мер антитеррористической защищенности рассматривались объекты транспорта и транспортной инфраструктуры на территории Коми. Во время выступлений представителей контрольно-надзорных органов в этой области была дана оценка ее состоянию и предложены меры по совершенствованию защищенности.

В процессе обсуждения контрольного вопроса «О ходе реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы» шла речь о профилактической работе по недопущению проявлений терроризма в муниципальных образованиях, в части противодействия его идеологии.

Принят ряд решений, касающихся совершенствования антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей.

Артур АРТЕЕВ

Фото Ольги ХУДЯЕВОЙ