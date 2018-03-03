Субсидии кооператорам

Сыктывдинский район стал «пилотным» по развитию сельхозпотребкооперации. Реализация проекта началась в 2017 году – в селах Выльгорт и Часово заработали два СПК.

Как организовать закуп излишков молока, мяса и овощей у населения, жители района обсудили на встрече с главой Коми во время его рабочего визита в муниципалитет. С просьбой оказать содействие в организации закупа овощей к Сергею Гапликову обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Шебалин. Предприниматель отметил, что в районе много личных подсобных хозяйств и сельчане готовы реализовать излишки.

– Эта работа уже ведется. В прошлом году Сыктывдинский район стал «пилотным» по развитию сельхозпотребкооперации. Организован закуп излишков продукции через кооперативы, но предпринимателям невыгодно собирать тонну молока и продавать его по закупочной цене. Мы решили начать стимулировать этот процесс субсидиями. Чтобы люди, сдавая излишки продукции в потребкооператив, получали за нее адекватную цену. И, уверен, в течение 2018 года ситуация улучшится, – пояснил Сергей Гапликов.

В ближайшее время будет проведено совещание, на котором детально обсудят вопросы кооперативного взаимодействия в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

Роман СЕМЕНОВ