Стратегия развития России

Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Первого марта, за две с половиной недели до президентских выборов, действующий глава России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим президентское видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание носило ярко выраженный социально-экономический характер, при этом особый упор был сделан на военной составляющей. «Республика» приводит основные тезисы послания.

Социально-экономическая часть

– Стране нужно развиваться, Россия готова к технологическому прорыву, для динамичного развития нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии. Россия должна «быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».

– В течение ближайших шести лет надо вдвое снизить уровень бедности.

– Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине 2020-х годов. Ключевым ориентиром для нового правительства должны стать темпы роста экономики страны выше мировых. Производительность труда в экономике России должна расти темпами не менее пяти процентов в год.

– Расходы на здравоохранение в стране должны увеличиться вдвое, до пяти процентов ВВП. Нужно реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

– За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. К концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в стране должна превысить 80 лет.

– В ближайшие шесть лет расходы на программу развития городов и других населенных пунктов в России должны быть удвоены, надо развернуть масштабную программу пространственного развития страны.

– Одной из первоочередных задач должна стать подготовка плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России. Нужно расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов. Расходы на строительство и обустройство автодорог в ближайшие шесть лет составят 11 триллионов рублей.

– Нужно поэтапно переходить от долевого строительства к проектному финансированию, когда основная ответственность лежит на застройщиках и банках. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7-8 процентов.

– Нужно пересмотреть схемы расчета налога на недвижимость физлиц и определения кадастровой стоимости жилья, чтобы она не превышала рыночную.

– Доля государства в экономике страны должна постепенно снижаться.

– С 2021 года все предприятия должны перейти на наилучшие экологичные технологии.

– В ближайшие шесть лет на обновление электроэнергетики будет направлено 1,5 триллиона рублей частных инвестиций.

– Через четыре года Россия будет поставлять на мировые рынки больше, чем ввозит в страну.

– К 2024 году надо перейти на предоставление госуслуг в режиме реального времени. Научная инфраструктура России станет одной из самых мощных в мире.

Военная часть

– Россия сделала стремительный шаг в развитии новейших образцов стратегического оружия. В стране разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО. Кроме того, Россия начала разработку таких видов стратегического оружия, которые не используют баллистическую траекторию и неуязвимы для ПРО.

– В арсенале России есть гиперзвуковое оружие. Успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Новый самолет-носитель «Кинжал» в декабре поставлен на опытно-боевое дежурство в ЮВО.

– Начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая не имеет ограничений по дальности полета и преодолевает сопротивление любой системы ПРО.

– Проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

– Разработаны скоростные подлодки-беспилотники, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и надводных кораблей.

– Началось серийное производство новейшего стратегического оружия – комплекса «Авангард» с блоком крылатых ракет.

Выступление президента страны прокомментировали ведущие политики республики.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов:

– Президент четко обозначил главный приоритет и ключевой фактор развития страны на ближайшее десятилетие – это сбережение народа России. Важен и ценен каждый человек. И все, что делалось и делается сегодня в стране под руководством Владимира Владимировича, направлено на решение этой задачи.

В Республике Коми социальная политика имеет приоритет. В прошлом году на меры поддержки семей с детьми мы направили из регионального бюджета более 1,6 миллиарда рублей. В республике предоставляются меры поддержки в рамках регионального семейного капитала. Мы поддерживаем материально многодетные семьи с низкими доходами, в наших школах предоставляется бесплатное горячее питание для детей с первого по четвертый класс, решаем вопросы, связанные с доступностью образования для людей с инвалидностью, обеспечением жильем детей-сирот.

Необходимо не только сохранить этот курс, но и, как сказал президент, совершить рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева:

– Глава государства говорил простым и понятным языком о самых важных приоритетах. Главным из них он назвал благополучие людей и достаток в российских семьях. Пока еще около 20 миллионов сограждан сталкиваются с бедностью. Решение приравнять с 1 мая минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму он назвал важным шагом, но еще не решением проблемы.

Хочу подчеркнуть, что уже начаты переговоры с правительством страны о необходимости индексировать и эту сумму МРОТ на 13 процентов, ведь фактически люди выплачивают с МРОТ подоходный налог, то есть реально получают меньше. Обсуждается и пересмотр размера «потребительской корзины» для северян, ведь не секрет, что на Севере дороже и продукты, и товары первой необходимости, и коммунальные ресурсы.

Мы услышали главное – правительство будет принимать все необходимые меры для того, чтобы росли доходы населения. Прозвучало, например, что разница между зарплатой и пенсией не должна быть такой значительной, как сейчас. А это значит, размер пенсий будет увеличиваться и регулярно индексироваться, причем выше инфляции.

Порадовало, что серьезное внимание государство уделит демографической политике. Для дальнейшего стимулирования рождаемости еще на трехлетку – до 2020 года – продлено действие материнского капитала.

Государство начало оказывать адресную поддержку за рождение первенца. Это если доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на члена семьи. У нас в Коми на семью из трех человек сумма сегодня чуть меньше 60 тысяч рублей, а на семью, где только один родитель и ребенок, – чуть менее 40 тысяч рублей. На селе эту поддержку уж точно должны получать практически все, ведь мало в какой сельской семье складывается такой доход.

Нужным и верным решением является установление льготной ипотеки в размере шести процентов для родивших первого или второго ребенка. Все, что выше 6 процентов, теперь таким семьям будет компенсировать государство.

Президент принял решение выделить в этом и следующем году по 24 миллиарда рублей ежегодно на строительство яслей. За два года таким образом будет построено 300 тысяч мест. Речь идет именно о яслях – чтобы мама, если она рискует, например, потерять квалификацию или по каким-либо другим причинам, могла выйти на работу как можно раньше. Учитывая, что в стране за последние годы уже построено пять миллионов мест, когда решалась проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет, эта задача видится вполне реальной. Наша республика получит 288,7 миллиона рублей на создание дополнительных мест в яслях. Соответствующее постановление уже подписано. Нам необходимо около полутора тысяч таких мест. Построим шесть новых объектов и будем выкупать помещения, соответствующие требованиям, для размещения в них ясельных групп.

Иван Медведев, депутат Госдумы России от Коми:

– Послание президента Владимира Путина – по сути это его предвыборная программа, рассчитанная на шесть лет. В нем обозначен рост ВВП как минимум на 50 процентов и снижение уровня бедности. Если в 2000 году было 42 миллиона бедных, в 2017-м – 20 миллионов, то к 2024 году планируется уменьшить количество бедных как минимум в два раза.

Также президент упомянул в своем послании о технологической цифровой революции. Тот, кто будет на гребне этой волны, конечно же, выплывет, а если нет – волна его смоет. Россия должна быть на гребне этой волны, чтобы через шесть лет войти в пятерку мировых стран по экономике.

И, конечно же, важная составляющая послания главы государства – вложения в человека. Мы должны удвоить затраты на здравоохранение – к 2024 году пять процентов ВВП, сегодня это порядка 2,5 процента. В 2017 году 3,6 миллиона семей улучшили свои жилищные условия, к 2024 году надо, чтобы ежегодно улучшали условия пять миллионов семей.

В 2012-2017 годах во все дороги – федеральные, региональные, муниципальные – было вложено 6,4 триллиона. Более-менее привели в порядок федеральные трассы. Сегодня надо приводить в порядок региональные и особенно муниципальные дороги. На их ремонт в 2019-2024 годах должно быть направлено более 11 триллионов рублей, то есть почти в два раза больше.

Большое внимание уделено развитию Арктической зоны. В 2017 году по Северному морскому пути было доставлено восемь миллионов тонн грузов, к 2024 году планируется удесятерить этот показатель и выйти на 80 миллионов тонн.

И, конечно же, нельзя не отметить беспрецедентное заявление президента о нашей обороноспособности. Когда Владимир Путин демонстрировал новые виды вооружений, зал в едином порыве встал и аплодировал президенту. Есть уверенность в том, что наша страна, народ полностью защищены, и президент за это отвечает. При сильном президенте будет и сильная Россия.

Дмитрий Шатохин, член Совета Федерации Федерального собрания России:

– Самым ярким моментом стало, конечно, заявление о наших новых видах вооружений, об укреплении обороны. Но члены Совета Федерации прежде всего обращали внимание на видение региональной политики. Владимир Владимирович предлагает четко придерживаться стратегии пространственного развития, которая как раз сейчас разрабатывается минэком, и в соответствии с ней нужно уже думать, как страна будет развиваться, какие территории будут опережающими, какие будут, скажем так, догонять. Президент подчеркнул: страна должна развиваться равномерно, то есть не только за счет агломераций.

Во-вторых, мы услышали, за счет каких механизмов должно происходить развитие. Это, главным образом, развитие инфраструктуры, и здесь важно то, что было сказано относительно развития дорожного хозяйства. Президент сказал, что федеральные дороги неплохо выглядят, региональные более-менее, но с местными – беда. У нас местные дорожные фонды, к сожалению, в последние годы не так наполняются, как хотелось бы. И в субъектах, в том числе у нас в регионе, хочется, чтобы было увеличение средств. К сожалению, даже в разговоре с минфином России не всегда удается убедить их в этом. Сейчас появился определенный козырь. Мы с коллегами-сенаторами планируем провести в апреле круглый стол по наполнению дорожного фонда. Один из козырей теперь – выступление Владимира Путина и его позиция по финансированию местных дорог.

Это в том числе и комфортная городская среда, и вообще комфортная жизнь не только в городе, но и на селе. О качестве воды говорилось и о жилье, темпы строительства и доступность которого необходимо увеличивать. Говорилось о ФАПах, о том, что, может быть, действительно излишне быстро сеть ФАПов, амбулаторий и учебных учреждений в глубинке сокращалась и нужно, может быть, даже что-то восстановить. О системе образования был сказан важный момент: нужно, чтобы она была доступной для всех. Интернет должен быть доступен в самых отдаленных местах.

Роман Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:

– На мой взгляд, то, что сказал президент, – это логичное продолжение тех установок, задач на будущее, которые были поставлены перед нами по результатам Года экологии. Владимир Путин четко обозначил три важные проблемы. Первая – это обеспечение населения чистой водой и водопотребление в целом. В республике программа «Чистая вода» реализовывалась, положительные результаты есть. И за последние годы наши промышленные предприятия приложили большие усилия по улучшению очистки своих стоков. Например, Монди СЛПК уже третий год модернизирует свои очистные сооружения, это многомиллиардная программа, которая завершится в этом году.

Вторая проблема – загрязнение атмосферного воздуха, от выбросов промышленных предприятий, от автомобильных потоков в городах. Здесь президент четко дал понять, что уже ужесточены экологические требования к предприятиям, и такая тенденция будет сохраняться. Введено категорирование загрязнителей – промышленных предприятий – по объему выбросов, их негативному влиянию на окружающую среду. 300 крупных предприятий России с 2019 года должны перейти на наилучшие доступные технологии. Президент отметил, что реформа по экологической модернизации предприятий несколько раз откладывалась, но переносов больше не будет. Я знаю причины, почему реформа откладывалась, в основном из-за того, что это требовало больших вложений. Но в нынешнем выступлении Владимира Путина я проследил четкую мысль: экологические инвестиции – это инвестиции в будущее. Кроме того, модернизация должна пройти и на объектах ЖКХ – котельных, ТЭЦ. В этом плане наша республика уже в тренде – активно идет модернизация и малых котельных, и крупных объектов, таких, например, как Воркутинская ТЭЦ. Также перед нами стоит задача разгрузки автомобильных потоков в Сыктывкаре и Ухте, других городах, чтобы решить проблему чистого воздуха. Но если брать вопрос шире, то необходимо уходить от точечной застройки в городах, потому что она способствует задерживанию загрязненного воздуха, озеленять территории, приводить в порядок парковые зоны.

Третья проблема – свалки с их негативным влиянием на население, окружающую среду. Это проблема острая для всех регионов, и особенно для северных, многолесных, к которым относится Коми. Многие свалки образовались полвека назад и до сих пор оказывают свое влияние и на подземные, и на поверхностные водные объекты. У нас разработана территориальная схема обращения с отходами, соответствующая региональная программа, предусматривающая вложения в новые объекты утилизации и переработки мусора. И первой нашей задачей будет ликвидация старых свалок.

Лично для меня было очень важным, что, завершая часть выступления по экологическому блоку, президент сказал, что в ближайшее время в стране появятся 24 новых заповедника и национальных парка. И в этом контексте идет посыл на экологическое воспитание, прививание ответственности, бережного отношения к природе.

Вадим Клюпа, советник при главе Коми по делам ветеранов, руководитель КРО «Российский Союз ветеранов Афганистана»:

– Мы не можем теперь сказать, что наша армия самая обделенная и нищая, как это было раньше. Сейчас военнослужащие получают квартиры, хорошую зарплату, и люди идут в армию. Престиж армии поднялся, и об этом в том числе свидетельствуют цифры поступающих в военные учебные заведения ребят и девчонок из Республики Коми.

Дмитрий Березин, министр здравоохранения Республики Коми:

– Все основные позиции, озвученные президентом России Владимиром Путиным относительно здравоохранения, в республике отрабатываются. Проводятся мероприятия, направленные на увеличение срока продолжительности жизни, в этом году средний показатель, которого мы достигли, составил 70 лет. Относительно политики детства и демографической ситуации мы тоже в тренде, так как активно участвуем в федеральной программе по оснащению детских поликлиник и детских больниц новым диагностическим оборудованием.

Делается много и по выполнению онкологической программы: в бюджете заложены средства на строительство радиобиологического корпуса с оснащением его соответствующим оборудованием. Также в течение двух лет мы намерены поставить на широкую ногу консультирование удаленных территорий республики по вопросам онкологических патологий, чтобы быстрее и качественнее можно было ставить диагноз в сроки, определенные программой государственных гарантий, то есть 14 дней от постановки предварительного диагноза до окончательного.

Большая часть работы посвящена доступности медицинской помощи. Сегодня в Коми практически во всех населенных пунктах есть ФАПы, 120 из них требуют замены, и вопрос этот тоже решается. Действуют четыре мобильных комплекса с диагностическим оборудованием, более 12 передвижных мобильных комплексов маммографии и флюорографии. Помимо того, мы заявились на увеличение передвижных мобильных комплексов в федеральную программу.

Фото kremlin.ru