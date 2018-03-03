Награды из рук Путина

Лыжницу из Сосногорска Юлию Белорукову, ставшую двукратным бронзовым призером Игр-2018, лично поздравил президент России Владимир Путин. Из его рук 28 февраля спортсменка получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени на официальном чествовании олимпийцев в Кремле.

– Прежде всего хочу вас поздравить, поблагодарить всех наших спортсменов, всех олимпийцев. Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон, – обратился к атлетам президент на церемонии вручения наград.

Юлия Белорукова, получив орден из рук Владимира Путина, от лица всей команды лыжных гонок поблагодарила президента «за эту возможность, за этот шанс»:

– Лыжным гонкам досталось особенно сильно, к сожалению, но, несмотря на это, благодаря вашей поддержке мы справились. Несмотря на то, что очень молодой состав, мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали в любой ситуации.

После церемонии премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам зимней Олимпиады в Пхенчхане ключи от автомобилей BMW производства калининградского завода «Автотор». Церемония вручения прошла в Доме правительства на Краснопресненской набережной.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com