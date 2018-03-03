Депутаты привели в соответствие местные законы

Глава Коми будет отчитываться перед Госсоветом Коми по-новому, сотрудники местных администраций получают право составлять административные протоколы на тепловиков, кроме того, у республики появляется свой «антинаркотический» закон. В ходе первого в этом году заседания сессии Госсовета Коми, прошедшего 28 февраля, парламентарии менее чем за полтора часа проголосовали за 19 постановлений и законов.

Напомним, три постановления были направлены на досрочное прекращение депутатских полномочий Нины Нестеровой, Натальи, Паншиной и Виктора Поляхова. Парламентарии решили и еще один кадровый вопрос, проголосовав за назначение Романа Третьякова на должность мирового судьи в Инте.

Депутаты дали добро на внесение изменений в два республиканских закона, касающихся традиционного отчета руководителя региона перед Госсоветом. Теперь глава Коми обязан публично отчитываться перед парламентариями еще и о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Был принят новый республиканский закон «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в РК». До этого такие законы были только в 45 регионах России. Документ, который разработала и внесла на рассмотрение прокуратура Коми, призван в первую очередь привести местное законодательство в соответствие с федеральным, которое подразумевает наличие у региональных органов власти определенных полномочий в профилактике наркомании.

Приведением к «общему знаменателю» федерального и регионального актов продиктована и необходимость внесения изменений в ряд других законов. В частности, в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Вследствие этого правительство Коми получило полномочия обеспечивать проведение упомянутого капремонта, определять порядок информирования граждан о способах формирования фонда капремонта, прочих вопросах, связанных с капремонтом. Кроме того, правительству надлежит теперь утверждать порядок и перечень случаев, когда регион может оказывать неотложную помощь в проведении капремонта. Минимальный размер фонда капремонта в домах, где фонд формируется на спецсчетах, должен составлять 30 процентов от оценочной стоимости капремонта в конкретном доме. Кое-что из закона, наоборот, вычеркнули: исчезло положение о том, что в программе капремонта первоочередным должно быть его проведение в домах, где капремонт требовался на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы.

Также решено внести изменения в республиканский закон «О должностных лицах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях». Теперь муниципальные чиновники будут составлять протоколы на теплоснабжающие организации, если они не выполнили вовремя какие-либо их предписания, допустим, не отремонтировали тепловую магистраль.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru