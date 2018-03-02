В 2018 году 91 молодой семье Коми помогут с жильем 

В этом году в соответствии с соглашением между правительством Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, регион обязан предоставить социальные выплаты для обеспечения молодых семей жильем 91 молодой семье.



На эти цели запланировано потратить 78 636 339 рублей. Из них 20 817 400 рублей – это средства федерального бюджета, 23 959 000 рублей – средства республиканского бюджета, 33 859 939 рублей – средства местных бюджетов.

Государственная поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий оказывается путем предоставления им безвозмездных социальных выплат, которые могут быть использованы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В 2016 году в подпрограмму внесены изменения, которые дают возможность молодым семьям использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

В соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, государственная поддержка оказывается молодым семьям, имеющим детей или без детей, в которых возраст обоих супругов не превышает 35-ти лет. Право включения в первоочередном порядке в списки молодых семей-участников подпрограммы имеют многодетные семьи.