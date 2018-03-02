Некоммерческие организации Коми могут претендовать на гранты президента 

Фонд президентских грантов объявляет о проведении в 2018 году конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов главы государства на развитие гражданского общества.



Конкурс проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

• охрана окружающей среды и защита животных;

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

• развитие институтов гражданского общества.

Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе. Заявки принимаются по 26 марта, итоги конкурса будут объявлены 1 июня.