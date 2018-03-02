Надежда Дорофеева: «Президент говорил простым и понятным языком о самых важных приоритетах» 

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева приняла участие в ежегодном оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось вчера в Москве.



По ее словам, глава государства говорил простым и понятным языком о самых важных приоритетах. Главным из них он назвал благополучие людей и достаток в российских семьях. Пока еще около 20 миллионов сограждан сталкиваются с бедностью. Решение приравнять с 1 мая минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму он назвал важным шагом, но еще не решением проблемы.

В этой связи спикер парламента Коми подчеркнула, что уже начаты переговоры с правительством России о необходимости индексировать и эту сумму МРОТ на 13 процентов, ведь фактически люди выплачивают с МРОТ подоходный налог, т.е. реально получают меньше. Обсуждается и пересмотр размера «потребительской корзины» для северян, ведь не секрет, что на Севере дороже и продукты, и товары первой необходимости, и коммунальные ресурсы.

— Мы услышали главное – правительство будет принимать все необходимые меры для того, чтобы росли доходы населения. Прозвучало, например, что разница между зарплатой и пенсией не должна быть такой значительной как сейчас. А это значит, размер пенсий будет увеличиваться и регулярно индексироваться, причем, выше инфляции, — отметила Надежда Дорофеева.

Председателя Госсовета Коми порадовало, что серьезное внимание государство уделит демографической политике. Для дальнейшего стимулирования рождаемости еще на трехлетку – до 2020 года, продлено действие «материнского капитала».

— Государство начало оказывать адресную поддержку за рождение первенца. Это если доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на члена семьи. У нас в Коми на семью из трех человек сумма сегодня чуть меньше 60 тысяч руб., а на семью, где только один родитель и ребенок, – чуть менее 40 тысяч руб. На селе эту поддержку уж точно должны получать практически все, ведь мало в какой сельской семье складывается такой доход. Та же ситуация при рождении второго и последующего ребенка. Но если в первом случае средства пойдут из Минтруда России, то во втором — выплату будет производить Пенсионный фонд из средств материнского капитала, — сказала Надежда Дорофеева.

Нужным и верным решением она назвала установление льготной ипотеки в размере шести процентов для родивших первого или второго ребенка. Все, что выше шести процентов, теперь таким семьям будет компенсировать государство.

Президент принял решение выделить в этом и следующем году по 24 млрд. руб. ежегодно на строительство яслей. За два года таким образом будет построено 300 тысяч мест. Речь идет именно о яслях – чтобы мама, если она рискует, например, потерять квалификацию, или по каким-либо другим причинам, могла выйти на работу как можно раньше. Учитывая, что в стране за последние годы уже построено 5 млн. мест, когда решалась проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет, эта задача видится вполне реальной.

— Наша республика получит 288,7 млн. руб. на создание дополнительных мест в яслях. Соответствующее постановление уже подписано. Нам необходимо около полутора тысяч таких мест. Построим шесть новых объектов, и будем выкупать помещения, соответствующие требованиям, для размещения в них ясельных групп, — заключила спикер парламента.