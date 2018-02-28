Уроки для будущих избирателей

Вся минувшая неделя прошла под знаком Дня молодого избирателя, который отмечается каждое третье воскресенье февраля. В этом году это 18 февраля. В городах и районах Коми проводились мероприятия, целевая аудитория которых – молодежь до 30 лет, в том числе голосующие впервые и будущие избиратели от 14 до 18 лет.

В Вуктыле состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним школьникам городского округа.

– Символично, что вы получаете паспорта в канун Дня молодого избирателя, праздника, который призван напомнить о том, что вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Вам предстоит жить, учиться и трудиться, преображая наш родной край, стать надеждой и опорой нашей родины, – обратилась к будущим избирателям председатель территориальной избирательной комиссии города Вуктыла Лариса Лясникова.

На память об этом знаменательном событии ребята получили печатное издание Конституции страны и сувениры с символикой территориальной избирательной комиссии Вуктыла.

В Эжвинском районе Сыктывкара руководитель аппарата республиканского избиркома Наталия Макарова провела урок для старшеклассников, посвященный становлению и развитию института президентства в стране начиная с 1991 года. Ребята обсудили личности кандидатов на должность президента России, оценили общественно-политическую ситуацию в разные периоды, выявили некоторые тенденции и закономерности электоральной активности граждан страны в целом и жителей республики в частности.

В Воркуте председатель участковой комиссии избирательного участка №153 Ирина Федорова, которая является классным руководителем третьего класса гимназии №2, провела среди своих воспитанников «Выборы правителя Сказочной страны». Она в доступной форме разъяснила ребятам понятия «выборы», «избиратели», «бюллетень», «кабина для голосования». В свою очередь дети рассказали, кто такой президент и как они понимают словосочетание «предвыборная программа». Закончилось занятие выборами правителя Сказочной страны, им стал кандидат Знайка, опередивший своих соперников – Доктора Айболита и Мальвину.

Лина ПЕРОВА