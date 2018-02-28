Сохранить и поддержать традиции

В Национальном музее открылась ХХIV выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 2017».

Как было отмечено на открытии выставки, в оргкомитет, который возглавляет народный мастер России Валерий Торопов, поступило 600 работ от 187 ремесленников и мастеров со всей республики. В итоге были отобраны работы 138 претендентов.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов также отметил, что в этом году в грантовую политику введено и декоративно-прикладное искусство (ДПИ). На грант главы республики претендуют 13 проектов из пяти муниципалитетов. Мастера, работающие по тематическим направлениям «Сохраняя традиции», «Живое ремесло», «Современная мастерская», получат по 100 тысяч рублей на развитие своих проектов. И это очень важно, так как, по мнению Валерия Торопова, из ДПИ стал постепенно исчезать национальный сегмент. Многие мастера, представляющие истинное народное искусство, уже ушли, и далеко не все оставили своих преемников.

Невооруженным глазом это видно и по нынешней выставке, которая в подавляющем большинстве представлена текстилем. Между тем и на сей раз можно полюбоваться работами мастеров по художественной обработке бересты Артема Чичкарева из Сыктывкара, Ларисы Цветковой из Визинги или глиняными свистулями Валерия Торопова, изготовленными в известной с древних времен технике – молочения. Отдельным сегментом на выставке представлена гостевая коллекция работ из Архангельской области, которая как раз таки славится крепкими традициями, сохранением школы мастеров, когда практически в каждом районе есть своя ремесленническая база.

Ноу-хау выставки – акция «Доброта – детям». Ряд работ после выставки, закрытие которой пройдет 30 марта, будет передан в детские учреждения.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Марии ШУМЕЙКО