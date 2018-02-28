Общественных наблюдателей станет больше

Более 460 жителей Республики Коми вошли в реестр общественных наблюдателей на выборах президента России. Такая цифра была озвучена по итогам очередного онлайн-совещания Общественной палаты Коми с общественными советами региона.

Председатель рабочей группы Общественной палаты Коми по набору наблюдателей Юрий Беляцкий попросил участников совещания проинформировать о промежуточных итогах работы по набору наблюдателей на местах.

По словам представителей муниципалитетов, работа по набору наблюдателей ведется очень активно. Большую помощь оказывают общественные организации, не остаются в стороне администрации городов и районов.

Как отметила председатель региональной палаты Галина Киселева, общественные советы на местах и муниципалитеты в целом ответственно относятся к процессу подбора общественных наблюдателей, тесно и продуктивно сотрудничают с территориальными избирательными комиссиями. Большую помощь оказывает общероссийское общественное движение Корпус «За чистые выборы». Каких-либо неприятных инцидентов, неожиданностей и непонимания нет. Но важно, чтобы люди, наделенные ответственной миссией в день выборов 18 марта, хорошо осознали свою роль, действовали согласно требованиям. Серьезным пошаговым инструментом для них являются «Золотой стандарт наблюдателя», Кодекс общественного наблюдателя и памятка.

Помимо прочего, члены Общественной палаты региона интенсивно встречаются с общественниками во время поездок по муниципалитетам, где тема участия в выборах в качестве общественного наблюдателя является одной из приоритетных.

– Увидеть весь процесс осуществления голосования своими глазами, непосредственно наблюдать за поведением всех участников избирательного процесса и при необходимости фиксировать малейшие нарушения 18 марта – значит, помочь обеспечить прозрачность и легитимность выборов президента страны в каждом уголке нашей республики. По всей стране на избирательных участках будут работать общественные наблюдатели от общественных палат регионов и России. Это серьезный заслон для нарушения избирательных прав граждан. Это убедительный ответ тем, кто стремится внушать нам, что «все уже предрешено», – подчеркнула Галина Киселева.

Всего в день выборов на территории Республики Коми будут действовать 634 избирательных участка, где на безвозмездной основе будут работать общественные наблюдатели.

Лина ПЕРОВА