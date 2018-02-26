В 2018 году изменится облик исторической части Сыктывкара 

Концепцию благоустройства центра столицы Коми представил в своем докладе мэр Сыктывкара Валерий Козлов на выездном заседании правительства республики в Выльгорте Сыктывдинского района.



По словам Валерия Козлова, идет подготовка необходимой документации, разработаны дизайн-проекты благоустройства исторического центра города в едином стиле и с учетом обеспечения безбарьерной среды и комфорта передвижения.

— На эти цели совместно с депутатским корпусом мы предусмотрели в бюджете более 40 миллионов рублей на продолжение начатых в прошлом году работ по приведению в порядок исторического центра столицы Коми, так как сегодня в некоторых уголках центральной части города имеющаяся инфраструктура городской среды недостаточна комфортна для жителей Сыктывкара, — отметил Валерий Козлов.

В частности, в рамках благоустройства участка по улице Коммунистической столичная мэрия в опоре на содействие собственников зданий, расположенных на этой территории, планирует создать удобные пешеходные дорожки от улицы Советская до парка имени Кирова, уйдя тем самым от необходимости выхода пешеходам на проезжую часть. При обустройстве тротуаров будут использоваться натуральные, качественные материалы и современные технологии, в том числе мощения. Холмистый рельеф на спуске к улице Кирова будет решен за счет устройства террас по обе стороны улицы Коммунистической с учетом норм безопасного перемещения пешеходов. Также будет усовершенствована система наружного освещения с применением современных светодиодных светильников, будут установлены скамейки, урны, обустроена велопарковка.

Особое внимание, по словам Валерия Козлова, будет уделено озеленению исторической части города, где в 2018 году будет посажено 50 крупномерных деревьев со стволовыми ограждениями. Кроме того, с апреля по июнь вдоль центральных улиц будут проведены работы по устройству газонов в новом стилевом исполнении из разнотравья площадью почти 10 тысяч квадратных метров.

Также для реализации нового подхода с использованием современных элементов городского дизайна и обустройства газонов и зеленых зон объявлен конкурс на приобретение пнедробилки для раскорчевки свыше ста пней и их уборке. На их месте будет проведено озеленение как ручным способом, так и методом гидропосева. Также планируется оформление 10 декоративных околоствольных кругов по улице Коммунистическая и Ленина.

— Положительную оценку жителей города получил опыт установки ограждений газонов от заезда автомашин. Мы продолжим эту работу. Уже дополнительно заказано 875 газонных ограждений в виде дуг, что позволит полностью защитить газоны в центральной части города. Помимо этого, современные ограждения протяженностью 370 метров со столбиками появятся на Стефановской площади, — подчеркнул столичный градоначальник.