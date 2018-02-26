Коми готовится к новому этапу «Городской среды»

Очередное заседание правительства республики прошло в необычном выездном формате 21 февраля в Выльгорте и стало продолжением рабочей поездки главы Коми Сергея Гапликова по Сыктывдинскому району. По мнению главы региона, такой формат позволяет решить многие локальные вопросы, получить обратную связь от населения.

Большая часть заседания была посвящена реализации в республике проекта «Формирование комфортной городской среды». Заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев подвел итоги по этому проекту за прошлый год и озвучил задачи на нынешний. Он напомнил, что в прошлом году под действие «Городской среды» попали моногорода республики – Воркута, Инта, Емва и Жешарт, а также Сыктывкар как столица региона. Было благоустроено 117 территорий, в том числе 96 дворовых, 20 общественных и один городской парк. Обошлось это в 315,1 миллиона рублей, в том числе 133,6 миллиона из федерального бюджета, 139,1 миллиона из республиканского и 42,4 миллиона из местных бюджетов.

По итогам реализации проекта Коми заняла четвертое место в рейтинге регионов России, после Татарстана, Калужской области и Чеченской Республики, с результатом 64 балла из 77 возможных. А воркутинский проект «Музей под открытым небом», благодаря которому фасады жилых домов украсили увеличенные репродукции картин классиков русской живописи, был отмечен на конкурсе в Москве дипломом за третье место в номинации «Лучший проект объектов культуры, отдыха, туризма, спорта и благоустройства городской среды».

Что касается нынешнего года, то проект будет реализовываться в 45 населенных пунктах, на эти цели будет выделено 221,9 миллиона рублей (139,8 – из федерального бюджета, 59,9 миллиона из республиканского, 22,2 миллиона из местных бюджетов). Планируется благоустроить более 130 дворовых и общественных территорий. Кроме того, предполагается привлечь инвесторов – крупные предприятия, работающие на территории Коми, к благоустройству набережных в Сыктывкаре и Ухте. Уже проведен конкурс по разработке архитектурной концепции набережной в столице Коми, на который поступила 21 работа. Разработан генплан благоустройства набережной Газовиков в Ухте.

Константин Лазарев напомнил, что в семи городах Коми, где живет более 20 тысяч человек (Сыктывкар, Воркута, Инта, Усинск, Ухта, Сосногорск, Печора), 18 марта пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Дизайн-проекты благоустройства должны быть представлены на суд общественности до 1 марта.

Глава Коми, выслушав доклад Константина Лазарева, решил высказать мнение об отдельных реализованных проектах. В частности, как выяснилось, ему не нравятся металлические арт-объекты, установленные в Мичуринском парке. При этом Сергей Гапликов сослался на горожан, которые «смеются над этим креативом». Мэр Сыктывкара Валерий Козлов с таким критическим обзором не согласился и начал объяснять, что упомянутые объекты еще не вполне дозрели до окончательного варианта, по весне металл должен местами художественно коррозировать, а местами быть покрыт специальным лаком, после чего приобретет интересный и необычный вид. Такая технология широко применяется в Европе. Однако руководитель региона оставался при своем мнении о «непонятном андеграунде». Поспорив еще немного, мэр и губернатор тему закрыли, и Валерий Козлов перешел к докладу о грядущем благоустройстве общественных территорий.

К концу лета планируется решить все подготовительные и «бумажные» вопросы по набережной – с геологическими и геодезическими изысканиями, разработкой проектно-сметной документации и т.д. На реализацию «Комфортной городской среды» в этом году предусмотрено 55 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 19 дворов и общественные территории, которые определят общенародным голосованием 18 марта. Город будут приводить в порядок и вне рамок реализации упомянутого проекта, в бюджет заложено более 40 миллионов на продолжение работ по приведению в порядок исторического центра города. Планируется создать удобные пешеходные дорожки на участке Коммунистической между улицами Советской и Кирова. Холмистый рельеф этого спуска изменят, создав террасы. Также будут установлены новые фонари, скамейки, обустроена велопарковка. В старой части города планируется посадить 50 больших деревьев, а вдоль центральных улиц появятся газоны в новом стиле из разнотравья. Продолжится работа по ограждению газонов, дабы на них не парковались.

Кроме того, на заседании правительства обсудили работу ведомств при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Судя по докладу Константина Лазарева, который также является и председателем правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, как и в предыдущие годы, самой частой причиной аварий в жилищно-коммунальной сфере региона остается высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей (например, в ветхом состоянии 577 километров водопроводных сетей, это 22 процента от их общей протяженности в Коми), устаревшее оборудование и технологии, оставшиеся еще с 70-80-х годов. Негативную роль играют и финансовые проблемы предприятий ЖКХ – больше 60 процентов из них убыточны). Не хватает квалифицированных кадров, в том числе из-за низкой зарплаты. Заместитель председателя правительства сообщил, что были проанализированы три последних отопительных периода, и на этом основании определено, в каких населенных пунктах и районах Коми повышены риски коммунальных аварий, а именно – в Инте, Емве, Троицко-Печорске и Прилузском районе, особенно высоки риски в Воркуте и Усинске, где в последнее время случались ЧС.

В ходе своего выступления Константин Лазарев акцентировал внимание на задолженности предприятий, финансируемых из муниципальных бюджетов перед «Коми тепловой компанией». Общая задолженность превышает уже 157 миллионов рублей. Наибольшая задолженность приходится на Сысольский район – 26 миллионов рублей, на втором месте Удорский – 22 миллиона, также в списке Корткеросский (15 миллионов), Усть-Куломский (14 миллионов), Сыктывдинский (11 миллионов) и Прилузский (10 миллионов) районы. Сергей Гапликов по этому поводу счел нужным еще раз напомнить муниципальным руководителям, что «бюджет республики не бездонная бочка» и бесконечно за его счет долги районов гасить нельзя. Также он попросил Контрольно-счетную палату Коми провести проверки и разобраться, по какой причине накопились многомиллионные долги.

В завершение заседания министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин призвал муниципальных руководителей своевременно объявлять карантины по ОРВИ в детсадах и школах, дабы снизить распространяемость болезней. Сергей Гапликов в свою очередь потребовал от представителей коммунальных структур и спасателей быть начеку в связи с нагрянувшими морозами.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru