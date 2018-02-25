Экспедицию «От Балтики до Арктики» встретили в Сосногорске и Ухте 

В шестой день путешествия автоэкспедиция «От Балтики до Арктики» побывала в Сосногорске. В городе участников пробега встретили хороводами, шаньгами, познакомили с кузнецом и научили загадывать желания у местных достопримечательностей. Затем экспедиция побывала на экскурсии по Ухте.



В Сосногорск колонна экспедиции «От Балтики до Арктики» прибыла утром 24 февраля. В городе ее участников встретили местные жители, городские власти, спасатели и настоящий северный мороз. Гостей района приветствовал интернациональный хоровод – одна из главных достопримечательностей Сосногорска, которая показывает гармоничное соседство здесь людей разных национальностей. Угощали путешественников по коми обычаю – шаньгами. В этот раз хозяева приготовили «мини-шаньгу» на 80 кг, большая часть которой досталась юным спортсменам, пришедшим на встречу с участниками экспедиции.

Настоящей гордостью Сосногорска является местный кузнец – Михаил Сосин. Силами его семейной мастерской «Метведъ» создано большинство арт-объектов, установленных в городе: шишка-фонтан, токующий глухарь и семейное дерево в парке – каждый из них успел всего за несколько лет обрасти легендами. Как рассказал гостям кузнец Михаил Сосин, жители Сосногорска искренне верят, что для исполнения желания нужно потереть лапы глухаря и закинуть монетку в его распущенный хвост. На семейное дерево молодожены вешают листы в форме сердец со своими именами и датой свадьбы, новоиспеченные родители – яблоки с именами новорождённых. Ствол дерева сделан из 14 тысяч колец, которые символизируют обручальные кольца.

Следующим пунктом программы в Сосногорске стало посещение швейной фабрики, которая экипировала участников экспедиции. Сегодня Сосногорская швейная фабрика — крупнейшее предприятие легкой промышленности Северо-Запада России. Она специализируется на пошиве фирменной рабочей одежды по специальным заказам для работников предприятий различных отраслей. Здесь по спецзаказу организаторов экспедиции «От Балтики до Арктики» каждому участнику сшили парку, чтобы уберечь путешественников от северных морозов. К делу на фабрике подошли ответственно — на каждой куртке красуются логотипы экспедиции, «Российской газеты» и БНК.

Как отметили сами путешественники, в куртках тепло и удобно. Одежде из Коми еще предстоит пройти «боевое крещение», так как в регион пришли сильные морозы.

Вторую половину дня путешественники провели на родине первой российской нефти – в Ухте, оставив автомобили экспедиции на площади перед городским дворцом культуры.

Поприветствовать участников автопробега вышли первые лица города – председатель Совета Ухты Григорий Коненков и заместитель руководителя администрации Марина Метелева. К ним присоединились депутат Госсовета Коми от Ухты Игорь Завальнев и бывший парламентарий Илья Величко. Они приняли символическую юбилейную эстафету от председателя бюджетного комитета Степана Чуракова, который проехал путь от Санкт-Петербурга до Сыктывкара. Напомним, автоэкспедиция «От Балтики до Арктики» дала старт празднованию 80-летия республиканского парламента.

Участников экспедиции поддержал и мэр Ухты Магомед Османов, который пожелал чаще приезжать в «жемчужину севера», а также успешно пройти запланированный маршрут. К пожеланиям присоединился и начальник ГУ МЧС по Коми Александр Князев, который находился в Ухте с рабочей поездкой.

Во время экскурсии по Ухте участникам экспедиции рассказали о первопроходцах и становлении города нефтяников. По знаковым местам города путешественников провела хранитель Историко-краеведческого музея Ухты Ирина Борисова.

Первое письменное упоминание о добыче здесь нефти появилось в XVI веке. Местные жители собирали ее с поверхности реки и использовали как лекарство. Уже в 1745 году рудоискатель Григорий Черепанов «сыскал нефтяной ключ, который истекал со дна реки». Тогда же архангелогородец Федор Прядунов основал здесь первый нефтяной промысел на реке Ухте. «Завод» представлял собой довольно примитивное сооружение — в середине реки надстроили сруб в форме колодца и счерпывали нефть с поверхности реки. Федор Прядунов добыл около 48 пудов нефти и отдал на исследования, которые установили, что ее можно использовать в качестве лекарства. На основе черного золота готовили мази, микстуры и притирки. Несмотря на это, никакой прибыли первый нефтепромышленник в Коми крае не получил, попал в долговую тюрьму, где и умер.

Нефтеразведка и добыча нефти вернулись в Ухту только с приходом советской власти. 21 августа 1929 года в устье реки Чибью высадилась комплексная экспедиция, организованная ОГПУ в составе 125 человек, из которых только шестеро были вольнонаемными. Они основали поселок, уже через год пробурили первую скважину, которая доказала, что в Ухте есть промысловая нефть.

Становление и развитие северного города неразрывно связаны с трагической страницей в истории страны — Ухтапечлагом. Заключенные добывали нефть, строили город, железную дорогу, создавали учебные заведения и памятники культуры. Гид коротко остановилась на самых знакомых для города местах, событиях и сохранившихся памятниках, первым делом показав памятник Пушкину. Как выяснилось, скульптура по инициативе начальника ухтинского лагеря была выполнена заключенным Александром Бруни из подручных материалов — кирпичей, цемента, гипса. В конце 90-х годов статую отлили заново из бронзы и установили на постамент. Некоторые части старого памятника сейчас хранятся в ухтинском Историко-краеведческом музее.

На горе Ветлосян, куда отправились путешественники после поездки по городу, во времена ГУЛАГа располагалась лагерная больница. Сейчас там находится самая высокая в Европе голова Ленина – металлический силуэт высотой с пятиэтажный дом виден из разных концов города и встречает пассажиров поездов. Со смотровой площадки у подножия конструкции открывается вид на весь город.

Сегодня, 25 февраля, участники экспедиции «От Балтики до Арктики» проводят день в Печоре. 26 февраля колонна экспедиции прибудет в Усинск.